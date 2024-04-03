Арман Царукян: «Каждый день думаю о реванше с Махачевым»
Арман Царукян признался, что постоянно думает о реванше с Исламом Махачевым.
«Я каждый день думаю о реванше. Конечно, думаю и о поединке с Чарльзом [Оливейрой], но иногда говорю себе: «Окей, побью Чарльза и наконец-то встречусь с Исламом». Остался последний шаг – и все», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.
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