Арман Царукян: «Каждый день думаю о реванше с Махачевым»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян признался, что постоянно думает о реванше с Исламом Махачевым.

«Я каждый день думаю о реванше. Конечно, думаю и о поединке с Чарльзом [Оливейрой], но иногда говорю себе: «Окей, побью Чарльза и наконец-то встречусь с Исламом». Остался последний шаг – и все», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

Царукян обвинил Махачева в уклонении от боя: «Ему лучше подраться с Порье, чем со мной, потому что я опаснее»

Евлоев – о возможном бое Махачева и Царукяна: «Мой фаворит – Ислам. В легком весе никто даже близко с ним не стоит»

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3 комментария
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Не думаю, что Оливейра будет лёгкой прогулкой)
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Конечно, Оливейра ему по силам, даже чисто стилистически и логически, но в глазах Царукяна бразилец явно лёгкая прогулка.
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