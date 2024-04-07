Чарльз Оливейра: «Мои нокауты – это шоу. Никто не знает, насколько сильно во мне горит желание снова быть чемпионом»

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра считает, что Арман Царукян не имеет права его критиковать.

«Я думаю, что нокауты, которые я оформлял, были, на самом деле, шоу. Многие говорили, что я слабак. Но я падал, вставал, шел вперед и отвечал нокаутом. Никто не знает, насколько сильно во мне горит желание снова быть чемпионом.

Царукян очень крутой, хорошо двигается и прочее. Но мы говорим о парнях на вершине дивизиона. Ты должен расслабиться, прежде чем что-то сказать, потому что речь идет о первом номере. У меня рекорд по количеству сабмишенов и бонусов. Изучите вопрос и убедитесь, что этот парень несет чушь.

Я агрессивный человек и все время двигаюсь вперед. Арман это знает, он сам это сказал. Он наговорил кучу дерьма, но тут он прав: моя цель – победа. И это не изменится. Если вы посмотрите на мой последний бой против Бенеила Дариуша, то увидите, насколько я был спокоен и сконцентрирован. Я тренируюсь и развиваюсь, как в стойке, так и в партере», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

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Чарльз в ответе .
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