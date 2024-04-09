Орловский подерется с Будаем 16 июня в Лас-Вегасе (MMA Junkie)

Теги UFC MMA Андрей Орловский тяжелый вес (MMA) Шамиль Газиев Бокс/MMA/UFC

Андрей Орловский подерется с Мартином Будаем в Лас-Вегасе.

Как сообщает MMA Junkie, поединок состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 16 июня в рамках турнира UFC Fight Night.

45-летний Орловский проведет 42-й бой в UFC, Андрей проиграл три последних поединка.

32-летний Будай − тяжеловес из Словакии с рекордом 4-1 в UFC: в последний раз он дрался в декабре-2023, проиграв Шамилю Газиеву техническим нокаутом.

Орловский – о проигрыше Кортесу-Акосте: «##### [ух ты], ну ладно. Всем недобрым людям – ##### [к черту]»

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