Джо Роган: «Конор может легко стать кинозвездой. Это охренительно интересный персонаж»

Джо Роган уверен, что Конор Макгрегор может повторить путь Дуэйна Джонсона.

«Конор мог бы сыграть самого себя в куче фильмов. Бьюсь об заклад, Гай Ричи уже ведет с ним переговоры. Макгрегор может легко стать кинозвездой.

Если «Скала» (Дуэйн Джонсон – примечание Sports) может это сделать, то почему это не получится у Конора? На 100% уверен, что он может. Конор – охренительно интересный персонаж. Я обязательно буду смотреть фильмы с ним», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

«Что ты выберешь: сняться в кино или снова подраться с Хабибом?» Роган раскритиковал Конора за слова про ММА

Джо Роган – об уходе USADA из UFC: «Это не из-за Макгрегора. Они тестировали бойцов в 6:30 утра в день взвешивания»