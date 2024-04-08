Джо Роган: «Конор может легко стать кинозвездой. Это охренительно интересный персонаж»

Теги UFC MMA Джо Роган Конор Макгрегор Гай Ричи контент Бокс/MMA/UFC

Джо Роган уверен, что Конор Макгрегор может повторить путь Дуэйна Джонсона.

«Конор мог бы сыграть самого себя в куче фильмов. Бьюсь об заклад, Гай Ричи уже ведет с ним переговоры. Макгрегор может легко стать кинозвездой.

Если «Скала» (Дуэйн Джонсон – примечание Sports) может это сделать, то почему это не получится у Конора? На 100% уверен, что он может. Конор – охренительно интересный персонаж. Я обязательно буду смотреть фильмы с ним», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

«Что ты выберешь: сняться в кино или снова подраться с Хабибом?» Роган раскритиковал Конора за слова про ММА

Джо Роган – об уходе USADA из UFC: «Это не из-за Макгрегора. Они тестировали бойцов в 6:30 утра в день взвешивания»

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2 комментария
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У этого всё охренительно вечно
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Конор уже сказал, что быть актёром ему не понравилось, тяжело, проще драться.
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