UFC Fight Night 240: Аллен – Кертис и другие бои

Теги UFC MMA Александр Эрнандес Брендан Аллен Крис Кертис Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 7 апреля пройдет турнир UFC Fight Night 240. В главном событии вечера состоится бой в среднем весе между Бренданом Алленом (23-5) и Крисом Кертисом (31-10).

В соглавном бою подерутся полулегковесы Александр Эрнандес (14-7) и Дэймон Джейсон (22-6-1).

Другие бои:

  • Чепе Марискаль (15-6) – Морган Шарье (19-9-1);
  • Игнасио Бахамондес (14-5) – Христос Ягос (20-11);
  • Лукаш Бржески (8-4-1) – Вальтер Уокер (11-0);
  • Чарли Кэмпбелл (8-2) – Тревор Пик (9-1).

Прелимы начнутся в 22:00 по мск на «Матч! Боец». Главный кард – в 01:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.

Взвешивание перед UFC Fight Night 240: Аллен и Кертис показали одинаковые цифры

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий