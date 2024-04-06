UFC Fight Night 240: Аллен – Кертис и другие бои

В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 7 апреля пройдет турнир UFC Fight Night 240. В главном событии вечера состоится бой в среднем весе между Бренданом Алленом (23-5) и Крисом Кертисом (31-10).

В соглавном бою подерутся полулегковесы (14-7) и Дэймон Джейсон (22-6-1).

Другие бои:

Чепе Марискаль (15-6) – Морган Шарье (19-9-1);

Игнасио Бахамондес (14-5) – Христос Ягос (20-11);

Лукаш Бржески (8-4-1) – Вальтер Уокер (11-0);

Чарли Кэмпбелл (8-2) – Тревор Пик (9-1).

Прелимы начнутся в 22:00 по мск на «Матч! Боец». Главный кард – в 01:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.

Взвешивание перед UFC Fight Night 240: Аллен и Кертис показали одинаковые цифры