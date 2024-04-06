Абдель-Азиз заявил, что UFC утвердил бой Умара и Сэндхагена

Менеджер сообщил, что Умар Нурмагомедов подерется с Кори Сэндхагеном.

В интервью с Кевином Айолом менеджер заявил заявил, что бой с утвержден, но пока не имеет даты.

В последний раз Нурмагомедов дрался в марте-2024, победив Бекзата Алмахана. Сэндхаген в последнем бою победил .

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