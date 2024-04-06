Абдель-Азиз заявил, что UFC утвердил бой Умара и Сэндхагена
Менеджер сообщил, что Умар Нурмагомедов подерется с Кори Сэндхагеном.
В интервью с Кевином Айолом менеджер Умара Нурмагомедова заявил Али Абдель-Азиз заявил, что бой с Кори Сэндхагеном утвержден, но пока не имеет даты.
В последний раз Нурмагомедов дрался в марте-2024, победив Бекзата Алмахана. Сэндхаген в последнем бою победил Роба Фонта.
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