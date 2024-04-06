Абдель-Азиз заявил, что UFC утвердил бой Умара и Сэндхагена

Теги легчайший вес UFC MMA Али Абдель-Азиз Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

Менеджер сообщил, что Умар Нурмагомедов подерется с Кори Сэндхагеном.

В интервью с Кевином Айолом менеджер Умара Нурмагомедова заявил Али Абдель-Азиз заявил, что бой с Кори Сэндхагеном утвержден, но пока не имеет даты.

В последний раз Нурмагомедов дрался в марте-2024, победив Бекзата Алмахана. Сэндхаген в последнем бою победил Роба Фонта.

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3 комментария
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Ответ Maxx_Crosby98
Кори победит. Совершенно другой уровень. По сути, сейчас он сильнейший в дивизионе, даже выше Мераба, потому что более разноплановый ММА боец.
победить или нет ковёр покажет, в их случии октагон.
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Ответ Maxx_Crosby98
Кори победит. Совершенно другой уровень. По сути, сейчас он сильнейший в дивизионе, даже выше Мераба, потому что более разноплановый ММА боец.
Какой у него уровень? Топам он проиграл, середняков ( половину с трудом) победил
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