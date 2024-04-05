Взвешивание перед UFC Fight Night 240: Аллен – Кертис, Эрнандес – Джексон

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 240. В главном событии турнира состоится бой в среднем весе между Бренданом Алленом и Крисом Кертисом.

Результаты взвешивания:

Брендан Аллен () – Крис Кертис (84,4 кг);

Александр Эрнандес () – Дэймон Джексон ();

Чепе Марискаль () – Морган Шарье (65,8 кг);

Игнасио Бахамондес () – Кристос Гиагос (70,8 кг);

Лукаш Бржески () – Вальтер Уокер ();

Чарли Кэмпбелл () – Тревор Пик (70,5 кг).

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