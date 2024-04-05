Взвешивание перед UFC Fight Night 240: Аллен – Кертис, Эрнандес – Джексон
В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 240. В главном событии турнира состоится бой в среднем весе между Бренданом Алленом и Крисом Кертисом.
Результаты взвешивания:
- Брендан Аллен () – Крис Кертис (84,4 кг);
- Александр Эрнандес () – Дэймон Джексон ();
- Чепе Марискаль () – Морган Шарье (65,8 кг);
- Игнасио Бахамондес () – Кристос Гиагос (70,8 кг);
- Лукаш Бржески () – Вальтер Уокер ();
- Чарли Кэмпбелл () – Тревор Пик (70,5 кг).
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