Взвешивание перед UFC Fight Night 240: Аллен – Кертис, Эрнандес – Джексон

Теги UFC MMA Александр Эрнандес UFC Fight Night Брендан Аллен Крис Кертис Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 240. В главном событии турнира состоится бой в среднем весе между Бренданом Алленом и Крисом Кертисом.

Результаты взвешивания:

  • Брендан Аллен () – Крис Кертис (84,4 кг);
  • Александр Эрнандес () – Дэймон Джексон ();
  • Чепе Марискаль () – Морган Шарье (65,8 кг);
  • Игнасио Бахамондес () – Кристос Гиагос (70,8 кг);
  • Лукаш Бржески () – Вальтер Уокер ();
  • Чарли Кэмпбелл () – Тревор Пик (70,5 кг).

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