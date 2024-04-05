Сергей Павлович: «В детстве нас приучили не плакать и есть крапиву. Считаю, это правильно»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович объяснил, почему редко плакал в детстве.

«Последний раз плакал, когда умерла мама. Но я не сентиментальный человек. В детстве нас приучили не плакать, как 300 спартанцев, и есть крапиву.

Не мне судить, нормально ли мужчинам плакать, но я буду воспитывать детей так, как воспитывали меня. Считаю, это правильно», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Сергей Павлович: «В моей жизни нет слова «депрессия». Если человек трудится, у него меньше времени загонять себя»

«Нас приучили не плакать и есть крапиву». Монолог Сергея Павловича – главного тяжа России

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2 комментария
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Ну ведь сегодня уже выложили полное интервью, нафига теперь ещё куски из него постить каждый час?! Неужели больше новостей в боксе и мма нет?
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А ещё я в неё ем
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