Сергей Павлович: «В детстве нас приучили не плакать и есть крапиву. Считаю, это правильно»

Сергей Павлович объяснил, почему редко плакал в детстве.

«Последний раз плакал, когда умерла мама. Но я не сентиментальный человек. В детстве нас приучили не плакать, как 300 спартанцев, и есть крапиву.

Не мне судить, нормально ли мужчинам плакать, но я буду воспитывать детей так, как воспитывали меня. Считаю, это правильно», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Сергей Павлович: «В моей жизни нет слова «депрессия». Если человек трудится, у него меньше времени загонять себя»

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