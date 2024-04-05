Сергей Павлович: «В моей жизни нет слова «депрессия». Если человек трудится, у него меньше времени загонять себя»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал, как реагирует на поражения.

«Нет такого, что из-за какого-то поражения переживаю больше или меньше. Делаю выводы, провожу домашнюю работу. Переспал с этой мыслью – двигаюсь дальше.

Даже когда выигрываю бой, нет такого, что сижу и 50 дней смотрю, как победил. Страница закрыта. Момент рефлексии минимальный. Я не должен долго оставаться в том, что уже прошло.

После боев не сплю. Максимум – час, потому что бьет адреналин. До боя во всем себя ограничиваю. В последние дни убираю все ненужное, чтобы ничего не сбивало и не отвлекало.

Я не комплексовал и всегда был стрессоустойчив. В моей жизни нет такого слова «депрессия». Мне кажется, если человек трудится, у него меньше времени рефлексировать и загонять себя», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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