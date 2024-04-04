Федор − о бое Молдавского и Делии: «Валентин много работал, чтобы закончить поединок досрочно»
Федор Емельяненко заявил, что Валентин Молдавский хочет финишировать Анте Делию.
«Валентин после последнего боя прибавил, конечно. Он думающий боец. Работал над своими ошибками, и, мне кажется, он прибавил в стойке, в ударной технике.
И плюс много поработал над тем, чтобы завершать бои досрочно болевыми и удушающими. Конечно, все будет видно в бою − прогресс или не прогресс, но мне кажется, что он уверенно прогрессирует», − сказал бывший тяжеловес MMA Федор Емельяненко.
Напомним, что поединок Анте Делии и Валентина Молдавского состоится в ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (Техас).
Федор и Немков будут в углу Молдавского во время боя с Делией на PFL 1: 2024