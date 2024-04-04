Федор − о бое Молдавского и Делии: «Валентин много работал, чтобы закончить поединок досрочно»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) PFL Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко заявил, что Валентин Молдавский хочет финишировать Анте Делию.

«Валентин после последнего боя прибавил, конечно. Он думающий боец. Работал над своими ошибками, и, мне кажется, он прибавил в стойке, в ударной технике.

И плюс много поработал над тем, чтобы завершать бои досрочно болевыми и удушающими. Конечно, все будет видно в бою − прогресс или не прогресс, но мне кажется, что он уверенно прогрессирует», − сказал бывший тяжеловес MMA Федор Емельяненко.

Напомним, что поединок Анте Делии и Валентина Молдавского состоится в ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (Техас).

Федор и Немков будут в углу Молдавского во время боя с Делией на PFL 1: 2024

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