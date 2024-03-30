Минаков хочет драться с Нганну или Хантом: «Фрэнсис − история маловероятная, а Марк − парень с хорошей ударкой»

Виталий Минаков хочет драться с Фрэнсисом Нганну и Марком Хантом.

«Видел две фамилии, которые мне очень интересны, в новостях обсуждались. Это Фрэнсис . Хотя это, наверное, история маловероятная, потому что человек заработал большие деньги в боксе.

Но если его заинтересует и он согласится, я буду просто счастлив провести с ним поединок. И второй − это . Это тоже очень интересный парень. Хороший ударник с большим бэкграундом в смешанных единоборствах и К‑1», − сказал тяжеловес Bellator Виталий Минаков, не выступавший в промоушене с 2021 года.

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