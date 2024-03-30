Минаков хочет драться с Нганну или Хантом: «Фрэнсис − история маловероятная, а Марк − парень с хорошей ударкой»

Теги MMA Марк Хант тяжелый вес (MMA) Bellator Виталий Минаков Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Виталий Минаков хочет драться с Фрэнсисом Нганну и Марком Хантом.

«Видел две фамилии, которые мне очень интересны, в новостях обсуждались. Это Фрэнсис Нганну. Хотя это, наверное, история маловероятная, потому что человек заработал большие деньги в боксе.

Но если его заинтересует и он согласится, я буду просто счастлив провести с ним поединок. И второй − это Марк Хант. Это тоже очень интересный парень. Хороший ударник с большим бэкграундом в смешанных единоборствах и К‑1», − сказал тяжеловес Bellator Виталий Минаков, не выступавший в промоушене с 2021 года.

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8 комментариев
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Ханту 50 лет
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Судя по вчерашнему бою , Минакову по силам только Олейник, форма была никакая .
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Вроде адекватный человек...а говорит какие то глупости...еле выиграл у весьма пожилого и не топового бойца. и чуть не оказался на настиле...он и в лучшие свои времена не был готов к таким соперникам...ничего личного!
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Смешно
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Хрюнов, что почки продал? Откуда деньги на Нганну? Или просто для красивых слов надо его упомянуть?
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Падальщик. Возможность взять реванш у Соумы который проиграл все бои после победы над депутатом и которого проще привезти они даже не рассматривают. Хрюностайл, наброс про Нганну и выкопанный труп на кладбище единоборств.
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На пике Виталик еще мог бы составить конкуренцию, но сейчас Нгану его убьет)
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