PFL 1: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (Техас) пройдет турнир PFL 1 регулярного сезона 2024 года. Событие возглавит бой в тяжелом весе между Валентином Молдавским и Анте Делией.
Где и во сколько смотреть?
Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Турнир стартует в 01:30 по мск.
Бои турнира:
- Анте Делия (24-5) – Валентин Молдавский (12-3);
- Денис Гольцов (32-8) – Линтон Васселл (23-8);
- Лиз Кармуш (20-7) − Жулиана Веласкес (12-2);
- Благой Иванов (19-6 ) − Сергей Билостенный (11-3);
- Стив Маури (10-1-1) − Олег Попов (16-1).
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