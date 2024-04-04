PFL 1: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (Техас) пройдет турнир 1 регулярного сезона 2024 года. Событие возглавит бой в тяжелом весе между Валентином Молдавским и Анте Делией.

Где и во сколько смотреть?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Турнир стартует в 01:30 по мск.

Бои турнира:

Анте Делия (24-5) – (12-3);

(32-8) – Линтон Васселл (23-8);

Лиз Кармуш (20-7) − Жулиана Веласкес (12-2);

Благой Иванов (19-6 ) − Сергей Билостенный (11-3);

Стив Маури (10-1-1) − Олег Попов (16-1).

Федор − о бое Молдавского и Делии: «Валентин много работал, чтобы закончить поединок досрочно»