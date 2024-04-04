PFL 1: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Благой Иванов Лиз Кармуш Денис Гольцов PFL Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (Техас) пройдет турнир PFL 1 регулярного сезона 2024 года. Событие возглавит бой в тяжелом весе между Валентином Молдавским и Анте Делией.

Где и во сколько смотреть?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Турнир стартует в 01:30 по мск.

Бои турнира:

  • Анте Делия (24-5) – Валентин Молдавский (12-3);
  • Денис Гольцов (32-8) – Линтон Васселл (23-8);
  • Лиз Кармуш (20-7) − Жулиана Веласкес (12-2);
  • Благой Иванов (19-6 ) − Сергей Билостенный (11-3);
  • Стив Маури (10-1-1) − Олег Попов (16-1).

Федор − о бое Молдавского и Делии: «Валентин много работал, чтобы закончить поединок досрочно»

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