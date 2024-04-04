Али Абдель-Азиз: «Джонс никогда не будет введен в Зал славы, а Хабиб − величайший в истории»

Теги UFC MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Барри Бондс Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории.

«Барри Бондс никогда не будет введен в Зал славы, потому что он читер. Хабиб − величайший в истории.

Он никогда не был в нокдауне, не получил в клетке ни одного синяка и сечки и проиграл лишь один раунд за всю карьеру», − написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

В американких соцсетях Джона Джонса сравнивают с бейсболистом Барри Бондсом, шестикратным MVP Национальной лиги и рекордсменом Главной лиги бейсбола по хоумранам, которого обвиняли в употреблении стероидов. Сам Джонс дважды попадался на употреблении запрещенных веществ.

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7 комментариев
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Комментарий удален модератором
Хабиб и ногтя Боунса не стоит.
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Он УЖЕ в Зале Славы за первый бой с Гусëм. Учить матчасть надо.
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они оба хороши, джонс зашитил больше чем хабиб, он несомненно достоин!
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Ну, справедливости ради, синячок то как минимум однажды к Хабиба был. Хотя это самая безобидная неточность в дельфиньем опусе
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Ответ Juninho P.
🤣
Позорит имя моё
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