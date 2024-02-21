Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего»
Дана Уайт признался, что не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории.
«Величайший боец всех времен – это Джон Джонс. Как и Хабиб, он никогда не проигрывал. Но от Нурмагомедова я бы хотел увидеть большего.
Джонс побил всех в полутяжелом весе, а сейчас дерется в тяжелом дивизионе. Он пропустил три года, но заставил Сирила Гана выглядеть так, словно тот ни разу в жизни не дрался. Джонс – лучший боец в истории», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Но сейчас эксперты с гор объяснят ему что он не прав))
Дрался с удобными. От единственного кто мог теоретически быть не удобным - отморозился, не единожды. Где тут величию быть?
Лучшие бойцы в истории юфс - ЖСП и Мышонок с из большим количеством защит
Сен-Пьер
Силва
Мышонок
Хабиба высоко ставят чисто из-за нолика и из-за Конора, который к тому времени уже был бизнесменом.
Но есть еще Деметриус, ДжСп.
и да я тот кто был с детства за тони и гейджи и других..
Да и вообще - что значит величайший))) Это просто пафосное слово для притяжения внимания))) Маркетинговый ход
Более того, возможно на определенном этапе и Кукуй не хотел этого боя, ведь у каждого был свой образ который успешно монетизировался. Но крайний раз слишком было очевидно что бой Кукую нужен сильнее чем Хабибу, и в итоге Хабиб откровенно слился.
При чем, скорее всего то он был бы явным фаворитом, и вполне заслуженно, но парень просто решил даже не рисковать. Ну хз. Это не величие.
Овечкин выступает в довольно локальном виде спорта,чтобы быть широкоизвестным в мире.У Нурмагомеда поклонники по всему шару.
Ударом не уложишь, в кардио не перебегаешь ну а в партере без шансов
по крайней мере это чисто мои ощущения
Да и Тони сразу бы средняком стал у местных, как это было и с Конором, и с Гейджи, и с Порье
Да у Хабиба безусловно скучные бои, но ни секунды не сомневаюсь что он просто разгромил бы Тони