Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт признался, что не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории.

«Величайший боец всех времен – это Джон Джонс. Как и Хабиб, он никогда не проигрывал. Но от Нурмагомедова я бы хотел увидеть большего.

Джонс побил всех в полутяжелом весе, а сейчас дерется в тяжелом дивизионе. Он пропустил три года, но заставил Сирила Гана выглядеть так, словно тот ни разу в жизни не дрался. Джонс – лучший боец в истории», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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48 комментариев
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По фактам разложил лысый.
Но сейчас эксперты с гор объяснят ему что он не прав))
+81
-13
+68
Уайт всегда говорил что Джонс величайший боец всех времен и тут не поспоришь . Думаю Хабиб где то в топ 10
+35
-2
+33
Ответ frol92
По фактам разложил лысый. Но сейчас эксперты с гор объяснят ему что он не прав))
я с гор, и я не считаю его лучшим в истории, че дальше?
+40
-10
+30
Ответ frol92
По фактам разложил лысый. Но сейчас эксперты с гор объяснят ему что он не прав))
Дай им время с гор спуститься))
+37
-9
+28
Логично
Дрался с удобными. От единственного кто мог теоретически быть не удобным - отморозился, не единожды. Где тут величию быть?
+17
-2
+15
Ответ Aibek Mak
Уайт всегда говорил что Джонс величайший боец всех времен и тут не поспоришь . Думаю Хабиб где то в топ 10
С этим легко поспорить с учётом того, что его ловили несколько раз на допинге, и насколько хуже он после этого дрался.

Лучшие бойцы в истории юфс - ЖСП и Мышонок с из большим количеством защит
+19
-7
+12
Ответ Pavel Morozov
Джонс? Это которого за добинг дисквалифицировали?
Типа с эльфом что-то делал?
+11
0
+11
Джонс
Сен-Пьер
Силва
Мышонок
+9
-1
+8
Джон Джонс и глупо с этим спорить. Хабиб даже не лучше Ислама, сведи их сейчас на пике, я бы поставил на Махачева !
+10
-3
+7
Жорж Сент Пьер вот кто действительно величайший боец. Хабиб если уж не топ 5 , то топ 10 железно. А Джонс, ну я не знаю, человека не единожды ловили на допинге, я думаю его априори нельзя даже причислять к числу величайших. Все его победы теперь уже всегда будут у всех под сомнением
+8
-1
+7
И не только Уайт один так считает, а многие
+4
-1
+3
Ответ Luffy Die
я с гор, и я не считаю его лучшим в истории, че дальше?
И как там у вас в Карпатах?
+5
-3
+2
Джонс вне конкуренции. Его стиль в эпоху доминирования - это нечто. Борол борцов, вырубал ударников, душил сабмишеров.
Хабиба высоко ставят чисто из-за нолика и из-за Конора, который к тому времени уже был бизнесменом.
Но есть еще Деметриус, ДжСп.
+2
0
+2
Все ждали от Хабиба больше. Те кто болел за него и те,кто против был. Тут у этих людей мнение совпадает на все 100))
+3
-1
+2
Если судить именно по проведению своих боев, а не по количеству защит, то все ж Хабиб был на фантастическом уровне.
и да я тот кто был с детства за тони и гейджи и других..
+2
0
+2
Ответ Данияр Мухамадеев
Сколько же хейта в сторону самого популярного спортсмена из России.Вот они ,плоды насаждения исламофобии и ксенофобии, страны ,решившей что имеет монополию и моральное право на денацификацю.
Извините, но причем здесь иламофобия и ксенофобия? Он же не об этом. Да и Ваше утверждение про самого популярного спортсмена России, мягко говоря, спорное - неужели Хабиб Нурмагомедов популярнее, например, Овечкина. Видов спорта много и есть другие, которые гораздо более раскручены и популярны чем ММА.
Да и вообще - что значит величайший))) Это просто пафосное слово для притяжения внимания))) Маркетинговый ход
+1
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Даже Величайший Федор был великим в определенный период...
+3
-2
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Хабиб все же был ограничен...может он бы и еще больше развился, если бы не ушел, но в том состоянии, в котором он ушел - он не лучший...Джонс - хорош, разнопланов и неординарен, но лучший ли он? Конор на одном отрезке был лучшим, Хабиб на другом отрезке времени - лучший, Джонс на третьем отрезке, но лучшего в абсолютном временном исчислении просто не может быть - мне Волкановский в определенный период нравился...
+2
-1
+1
Ответ Halid Circassian
Жорж Сент Пьер вот кто действительно величайший боец. Хабиб если уж не топ 5 , то топ 10 железно. А Джонс, ну я не знаю, человека не единожды ловили на допинге, я думаю его априори нельзя даже причислять к числу величайших. Все его победы теперь уже всегда будут у всех под сомнением
Да он даже не в топ 100, если объективно.
+1
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+1
Ответ Luffy Die
я с гор, и я не считаю его лучшим в истории, че дальше?
значит, не эксперт
+1
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+1
Ответ armageddon123456
Трижды. Правда сам тот теоретический дважды отморозился, но то мелочи
Да, вы правы.
Более того, возможно на определенном этапе и Кукуй не хотел этого боя, ведь у каждого был свой образ который успешно монетизировался. Но крайний раз слишком было очевидно что бой Кукую нужен сильнее чем Хабибу, и в итоге Хабиб откровенно слился.
При чем, скорее всего то он был бы явным фаворитом, и вполне заслуженно, но парень просто решил даже не рисковать. Ну хз. Это не величие.
+1
0
+1
Ответ rude.
Логично Дрался с удобными. От единственного кто мог теоретически быть не удобным - отморозился, не единожды. Где тут величию быть?
Трижды. Правда сам тот теоретический дважды отморозился, но то мелочи
+2
-1
+1
Ответ il buono
С этим легко поспорить с учётом того, что его ловили несколько раз на допинге, и насколько хуже он после этого дрался. Лучшие бойцы в истории юфс - ЖСП и Мышонок с из большим количеством защит
Сила еще
0
0
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Ответ Декларация
Извините, но причем здесь иламофобия и ксенофобия? Он же не об этом. Да и Ваше утверждение про самого популярного спортсмена России, мягко говоря, спорное - неужели Хабиб Нурмагомедов популярнее, например, Овечкина. Видов спорта много и есть другие, которые гораздо более раскручены и популярны чем ММА. Да и вообще - что значит величайший))) Это просто пафосное слово для притяжения внимания))) Маркетинговый ход
При том что будь Хабиб каким-нибудь Иваном,вряд ли бы заявление Уайта нашло такое количество одобрения под новостью.

Овечкин выступает в довольно локальном виде спорта,чтобы быть широкоизвестным в мире.У Нурмагомеда поклонники по всему шару.
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Ответ Герман Сергеевич
Если судить именно по проведению своих боев, а не по количеству защит, то все ж Хабиб был на фантастическом уровне. и да я тот кто был с детства за тони и гейджи и других..
Согласен полностью, против него как буд то не существовало оружия
Ударом не уложишь, в кардио не перебегаешь ну а в партере без шансов
по крайней мере это чисто мои ощущения
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Ответ rude.
Да, вы правы. Более того, возможно на определенном этапе и Кукуй не хотел этого боя, ведь у каждого был свой образ который успешно монетизировался. Но крайний раз слишком было очевидно что бой Кукую нужен сильнее чем Хабибу, и в итоге Хабиб откровенно слился. При чем, скорее всего то он был бы явным фаворитом, и вполне заслуженно, но парень просто решил даже не рисковать. Ну хз. Это не величие.
Можно сколь угодно рассуждать о потенциально бое - боязни там не было никакой и нежелания с обоих сторон. Так случилось что не встретились. Что один, что другой могли бои просто не принимать. Просто так должно было быть - не судьба. Ну и хочу сказать - в поединке Тони мало что светило бы. Его ударка и джиу-джитсу работали лишь в ограниченных случаях: соперник не умеет бороться и соперник без дыхалки. Что с ним мог сделать соперник с наличием и того и другого наглядно показал Кевин Ли, у которого в 1 раунде еще была та самая выносливость, и он был буквально в 10-15 секундах от остановки боя и временного чемпионства. Но опять же - случилось что случилось. Мое мнение - пусть уже оба занимаются чем то, что им надо, вспоминать эти несостоявшие бои бессысленно (один на пенсии, другой по сути тоже (просто голова еще не осознала этого))
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Ответ armageddon123456
Трижды. Правда сам тот теоретический дважды отморозился, но то мелочи
А почему то что Хабиб травмировался важно, а что Тони мелочи ?)))
Да и Тони сразу бы средняком стал у местных, как это было и с Конором, и с Гейджи, и с Порье
Да у Хабиба безусловно скучные бои, но ни секунды не сомневаюсь что он просто разгромил бы Тони
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Ответ umar009
Справедливости ради, неудобный тоже не единожды не смог выйти на бой, то споткнувшись об телевизионный провод, то из-за «жидкости» в легких
Да, вы правы. Выше я уже ответил на это.
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Ответ rude.
Логично Дрался с удобными. От единственного кто мог теоретически быть не удобным - отморозился, не единожды. Где тут величию быть?
Справедливости ради, неудобный тоже не единожды не смог выйти на бой, то споткнувшись об телевизионный провод, то из-за «жидкости» в легких
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Ответ jwbmwbqvih
Типа с эльфом что-то делал?
Хаха
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