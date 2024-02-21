Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего»

Дана Уайт признался, что не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории.

«Величайший боец всех времен – это . Как и Хабиб, он никогда не проигрывал. Но от я бы хотел увидеть большего.

Джонс побил всех в полутяжелом весе, а сейчас дерется в тяжелом дивизионе. Он пропустил три года, но заставил выглядеть так, словно тот ни разу в жизни не дрался. Джонс – лучший боец в истории», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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