Хабиб заявил, что ему хотели устроить бой на UFC 300: «Я знаю, что они звонили Абдель-Азизу»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на UFC 300.

«Знаю, что они связывались с Али, но я сказал ему еще примерно год назад: «Неважно, кто тебе звонит, но никогда не связывайся со мной по поводу боя».

У нас есть сделка: лично мне никто не звонит по этому поводу. Но я знаю, что Али разговаривал с некоторыми людьми из UFC.

Однажды я уже объявил всем, а затем говорил много раз этим людям, которые пытались меня вернуть: все было решено в октябре-2020.

Тогда был мой последний бой, этого не изменить», – сказал бывший чемпион в легком весе , ушедший из спорта после победы над .

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