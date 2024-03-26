Уайт отказался называть Хабиба лучшим бойцом в истории: «Джонс − величайший, с этим невозможно спорить»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Джон Джонс − величайший боец в истории ММА.

«Джонса никогда не побеждали. Он уничтожил всех в полутяжелом весе, который в то время был самой жесткой категорией в UFC и всем спорте.

Затем он перешел в тяжелый вес и легко взял там титул. Когда вы смотрите на то, что он делает за пределами октагона, то думаете: «Вау».

Джон Джонс, никаких споров быть не должно. Он абсолютно точно величайший. Джон никогда не проигрывал», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Джон Джонс – бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелой категории. Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

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15 комментариев
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Хабиба никто никогда и не называл величайшим бойцом.
Уже Ислам превзошел почти все достижения Хабиба кроме PPV (которое Хабибу сделал Конор).
Даже выражает готовность в полусредний подняться: у Хабиба даже речи о таком не было.
Ислам посмелее будет духом.

Если Ислам на шару выйдет с Конором и озаглавят «Хабиб Тим Рематч», то и по ppv превзойдет.
+8
-3
+5
Ответ Football_legend
Хабиб конечно доминировал над почти всеми своими соперниками. Но защит титула провел мало
А Джонс не доминировал? Дело не только в этом. По универсальности навыков с Джонсом мало кто сравнится.
+5
-2
+3
Хабиб конечно доминировал над почти всеми своими соперниками. Но защит титула провел мало
+4
-2
+2
Ответ Abu Ibrahim
Здесь вопрос какие критерии для того чтобы оценивать . Американцы смотрят не на то что ему никто сечку не ставил , раунд не выйгрывал , а на количество побед , количество снятых скальпов , количество лет доминирования. И тут Хабиб на мой взгляд может встать максимум в топ 5 вслед за Джонсом , Андерсоном Сильвой . Вровень с Федором, Сен Пьером и Мышонком . Звезда Хабиба ярко зажглась но через пару лет он завершил карьеру . а 90% его карьеры мало кто помнит
Сюда же можно и Волкановски с Усманом поставить. Уйди они на пике и если бы не по одному поражению в начале карьеры, можно их смело с Хабибом в один ряд ставить. Рассуди судьи победу в сторону Тибау история бы перевернулась с ног на голову.
+2
0
+2
Ответ Abu Ibrahim
Здесь вопрос какие критерии для того чтобы оценивать . Американцы смотрят не на то что ему никто сечку не ставил , раунд не выйгрывал , а на количество побед , количество снятых скальпов , количество лет доминирования. И тут Хабиб на мой взгляд может встать максимум в топ 5 вслед за Джонсом , Андерсоном Сильвой . Вровень с Федором, Сен Пьером и Мышонком . Звезда Хабиба ярко зажглась но через пару лет он завершил карьеру . а 90% его карьеры мало кто помнит
В ровень с Федором........
Да уж......
+1
0
+1
Вы интересные?читаю вас и удивляюсь просто.
Допустим ,Хабиб до сих пор дрался бы, и сколько раз он защищал бы этот пояс?и кто бы составил ему конкуренция,когда Геджи и Порье все ещё на вершине?что некому?
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Тем временем сам Джонс (да и почти все бойцы ММА в мире): «Я считаю, что Фёдор – величайший боец. Выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением... Знаете, я вообще считал, что много чего достиг в ММА. И я пообещал себе, что когда встречусь с Фёдором, постараюсь избежать этого чувства состояния шока перед звездой. Ну типа скажу «Привет», начну обычную беседу. Но когда он появился передо мной, я взглянул ему в глаза и сразу превратился в самого типичного фаната».
0
0
0
Ответ Abu Ibrahim
Здесь вопрос какие критерии для того чтобы оценивать . Американцы смотрят не на то что ему никто сечку не ставил , раунд не выйгрывал , а на количество побед , количество снятых скальпов , количество лет доминирования. И тут Хабиб на мой взгляд может встать максимум в топ 5 вслед за Джонсом , Андерсоном Сильвой . Вровень с Федором, Сен Пьером и Мышонком . Звезда Хабиба ярко зажглась но через пару лет он завершил карьеру . а 90% его карьеры мало кто помнит
Адесанья тоже мог бы завоевать титул , сделать 3 защиты и уйти непобежденным ( не делая авантюрный заход в полутяжелый вес ) . Но вряд ли кто-то его сравнивал бы с Джонсом .
А ведь как раз тут и проверяется боец : когда ты наелся победами ; когда ты потерял мотивацию ; когда ты немного постарел и собрал букет травм - вот здесь уже боец работает на свое величие и наследние . Хабиб в принципе этого и не отрицал - говорил что рано или поздно придет кто-то молодой и побьет доминирующего чемпиона ( как стало с Волкановски ) и ушел раньше этого времени .
Джон Джонс такой один , и противопоставлять ему кого то абсолютно бессмысленно . Хабиб мог бы остаться и повторить путь Адесаньи и Волкановски , и вопрос о нем как о GOAT не стоял бы . Он ушел раньше , и такой вопрос частично стоит , так что в этом уже его победа .
+1
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0
Ответ Abu Ibrahim
Адесанья тоже мог бы завоевать титул , сделать 3 защиты и уйти непобежденным ( не делая авантюрный заход в полутяжелый вес ) . Но вряд ли кто-то его сравнивал бы с Джонсом . А ведь как раз тут и проверяется боец : когда ты наелся победами ; когда ты потерял мотивацию ; когда ты немного постарел и собрал букет травм - вот здесь уже боец работает на свое величие и наследние . Хабиб в принципе этого и не отрицал - говорил что рано или поздно придет кто-то молодой и побьет доминирующего чемпиона ( как стало с Волкановски ) и ушел раньше этого времени . Джон Джонс такой один , и противопоставлять ему кого то абсолютно бессмысленно . Хабиб мог бы остаться и повторить путь Адесаньи и Волкановски , и вопрос о нем как о GOAT не стоял бы . Он ушел раньше , и такой вопрос частично стоит , так что в этом уже его победа .
"Джон Джонс такой один"
- Мышонок? ЖСП? Паук?
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