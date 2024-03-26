Уайт отказался называть Хабиба лучшим бойцом в истории: «Джонс − величайший, с этим невозможно спорить»

Дана Уайт заявил, что Джон Джонс − величайший боец в истории ММА.

«Джонса никогда не побеждали. Он уничтожил всех в полутяжелом весе, который в то время был самой жесткой категорией в UFC и всем спорте.

Затем он перешел в тяжелый вес и легко взял там титул. Когда вы смотрите на то, что он делает за пределами октагона, то думаете: «Вау».

, никаких споров быть не должно. Он абсолютно точно величайший. Джон никогда не проигрывал», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Джон Джонс – бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелой категории. Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

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