Уайт отказался называть Хабиба лучшим бойцом в истории: «Джонс − величайший, с этим невозможно спорить»
Дана Уайт заявил, что Джон Джонс − величайший боец в истории ММА.
«Джонса никогда не побеждали. Он уничтожил всех в полутяжелом весе, который в то время был самой жесткой категорией в UFC и всем спорте.
Затем он перешел в тяжелый вес и легко взял там титул. Когда вы смотрите на то, что он делает за пределами октагона, то думаете: «Вау».
Джон Джонс, никаких споров быть не должно. Он абсолютно точно величайший. Джон никогда не проигрывал», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Джон Джонс – бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелой категории. Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.
Дос Сантос призвал лишить Джонса чемпионского пояса: «Аспиналл – главный боец дивизиона»
Мокаев − о встрече Джонса и Аспиналла: «Джон понял, что Том опасен»
Уже Ислам превзошел почти все достижения Хабиба кроме PPV (которое Хабибу сделал Конор).
Даже выражает готовность в полусредний подняться: у Хабиба даже речи о таком не было.
Ислам посмелее будет духом.
Если Ислам на шару выйдет с Конором и озаглавят «Хабиб Тим Рематч», то и по ppv превзойдет.
Да уж......
Допустим ,Хабиб до сих пор дрался бы, и сколько раз он защищал бы этот пояс?и кто бы составил ему конкуренция,когда Геджи и Порье все ещё на вершине?что некому?
А ведь как раз тут и проверяется боец : когда ты наелся победами ; когда ты потерял мотивацию ; когда ты немного постарел и собрал букет травм - вот здесь уже боец работает на свое величие и наследние . Хабиб в принципе этого и не отрицал - говорил что рано или поздно придет кто-то молодой и побьет доминирующего чемпиона ( как стало с Волкановски ) и ушел раньше этого времени .
Джон Джонс такой один , и противопоставлять ему кого то абсолютно бессмысленно . Хабиб мог бы остаться и повторить путь Адесаньи и Волкановски , и вопрос о нем как о GOAT не стоял бы . Он ушел раньше , и такой вопрос частично стоит , так что в этом уже его победа .
- Мышонок? ЖСП? Паук?