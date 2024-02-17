Сехудо не считает, что Хабиб входит в топ-5 величайших бойцов: «У него мало защит титула»
Генри Сехудо объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.
«Думаю, Хабиб где-то в топ-10, топ-15. Единственная причина, почему так, – у него было мало защит титула. Он провел всего 13 боев в UFC, у Джона Джонса только защит титула 14.
Думаю, если мы говорим о самом доминирующем бойце в истории, то Хабиба можно назвать таковым. Но величайшим... у него было все, чтобы им стать, но цифры не те.
Несправедливо по отношению к другим называть его величайшим, у Хабиба было всего три защиты пояса», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.
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