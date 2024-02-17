Сехудо не считает, что Хабиб входит в топ-5 величайших бойцов: «У него мало защит титула»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.

«Думаю, Хабиб где-то в топ-10, топ-15. Единственная причина, почему так, – у него было мало защит титула. Он провел всего 13 боев в UFC, у Джона Джонса только защит титула 14.

Думаю, если мы говорим о самом доминирующем бойце в истории, то Хабиба можно назвать таковым. Но величайшим... у него было все, чтобы им стать, но цифры не те.

Несправедливо по отношению к другим называть его величайшим, у Хабиба было всего три защиты пояса», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

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8 комментариев
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Согласен с Генри.
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Истину глаголит
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Согласен, что защит титула очень мало, но называть величайшим того, кого несколько раз ловили на допинге, тоже считаю несправедливым..
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Ответ Лютый альбинос
У Фёдора тоже 14 защит титула Прайда, только без спорных боёв, как с Сантосом и без судейских подарков, как в первом бою с Густафсоном или Рейесом.
А причём тут прайд если речь о ufc ?
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