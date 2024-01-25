Царукян – о своем преимуществе перед Махачевым: «Голод до побед и молодость»

Арман Царукян назвал свое главное преимущество перед Исламом Махачевым.

«С момента нашего первого боя я действительно поработал над собой и стал лучше во всех аспектах. Думаю, что мое преимущество над Махачевым – это голод до побед и молодость», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Напомним, что поединок Царукяна и Махачева состоялся 20 апреля 2019 года на UFC Fight Night 149 и закончился победой Ислама единогласным решением судей.

14 апреля Царукян подерется в претендентском бою с Чарльзом Оливейрой. Победитель поединка должен стать следующим претендентом на чемпионский титул, которым владеет Махачев.

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