Ян заявил, что мог сняться с боя против Ядуна: «Если бы была критическая ситуация, то перенесли бы поединок»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Сун Ядун Бокс/MMA/UFC

Петр Ян рассказал, при каких условиях бы отказался от боя с Суном Ядуном.

«У нас было времени три с половиной недели. Я верил и надеялся, что за это время буду наблюдать улучшения.

Был разговор, что будет реальная критическая ситуация, то мы примем решение о переносе поединка», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян, победивший Суна Ядуна единогласным решением судей на UFC 299 в марте-2024.

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5 комментариев
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Ответ Fynshy1991
Почему никто из бойцов никогда не говорит о наличии проблемы «до» боя, а всегда только после? Никакой сейчас претензии к Пете - он выиграл, победителя не судят. Но все-же вопрос ведь актуальный: почему ни организация, зная о проблемах со здоровьем у спортсменов, ни сами спортсмены, не говорят о наличии проблем заранее. Это ведь на много влияет, в частности на вероятность победы. Понятно, что никто не хочет оправдываться, но быть честным и оправдываться, будто разные понятия. Тут скорее запрос на открытость и честность.
А как мне тебе,моему сопернику,сказать что у меня больное плечо? Что б ты в него целил весь поединок? Да и потом,думаешь кого-то из бойцов волнует,что там какой-то Ваня или Джон думают о том,что он сказал про травму?
+5
-1
+4
Ответ Fynshy1991
Почему никто из бойцов никогда не говорит о наличии проблемы «до» боя, а всегда только после? Никакой сейчас претензии к Пете - он выиграл, победителя не судят. Но все-же вопрос ведь актуальный: почему ни организация, зная о проблемах со здоровьем у спортсменов, ни сами спортсмены, не говорят о наличии проблем заранее. Это ведь на много влияет, в частности на вероятность победы. Понятно, что никто не хочет оправдываться, но быть честным и оправдываться, будто разные понятия. Тут скорее запрос на открытость и честность.
Это будет влиять на букмекеров, на интерес к поединку и прочее
+3
0
+3
Ответ Fynshy1991
Почему никто из бойцов никогда не говорит о наличии проблемы «до» боя, а всегда только после? Никакой сейчас претензии к Пете - он выиграл, победителя не судят. Но все-же вопрос ведь актуальный: почему ни организация, зная о проблемах со здоровьем у спортсменов, ни сами спортсмены, не говорят о наличии проблем заранее. Это ведь на много влияет, в частности на вероятность победы. Понятно, что никто не хочет оправдываться, но быть честным и оправдываться, будто разные понятия. Тут скорее запрос на открытость и честность.
На реддите видел интервью бойца ufc (забыл кто это был), он говорил что им оплачивают лечение, полученное во время боя. Поэтому многие терпят до боя, чтобы списать травмы на производстве. Хотя вроде бы у Яна с деньгами проблем нет.
+2
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+2
Ответ DimaP
На реддите видел интервью бойца ufc (забыл кто это был), он говорил что им оплачивают лечение, полученное во время боя. Поэтому многие терпят до боя, чтобы списать травмы на производстве. Хотя вроде бы у Яна с деньгами проблем нет.
Ну как нет... Глядя на то, какую он команду с собой привозил, даже в ранге чемпиона, возникает большой вопрос: если дело не в деньгах, то тогда в чём?
П.Печкин
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