Ян заявил, что мог сняться с боя против Ядуна: «Если бы была критическая ситуация, то перенесли бы поединок»

Петр Ян рассказал, при каких условиях бы отказался от боя с Суном Ядуном.

«У нас было времени три с половиной недели. Я верил и надеялся, что за это время буду наблюдать улучшения.

Был разговор, что будет реальная критическая ситуация, то мы примем решение о переносе поединка», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян, победивший Суна Ядуна единогласным решением судей на UFC 299 в марте-2024.

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