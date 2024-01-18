Немков – о бое с Нганну: «Возможно, после Каппелозы выйду на победителя боя Бейдер – Феррейра, а затем на Фрэнсиса»

Вадим Немков назвал условия для боя с Фрэнсисом Нганну.

«Я уже говорил, что у меня есть мысли, что победителя нашей пары сведут с победителем чемпионского боя между и Ренаном Ферейрой, а у победителя четверки получится подраться с .

Для меня это было бы круто. Нганну не вернется в ММА? Не знаю. Какие-то обязательства перед у него же должны быть. Возможно, ему просто придется драться», – сказал бывший чемпион Bellator Вадим Немков.