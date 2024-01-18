Немков – о бое с Нганну: «Возможно, после Каппелозы выйду на победителя боя Бейдер – Феррейра, а затем на Фрэнсиса»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator PFL Фрэнсис Нганну Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков назвал условия для боя с Фрэнсисом Нганну.

«Я уже говорил, что у меня есть мысли, что победителя нашей пары сведут с победителем чемпионского боя между Райаном Бейдером и Ренаном Ферейрой, а у победителя четверки получится подраться с Фрэнсисом Нганну.

Для меня это было бы круто. Нганну не вернется в ММА? Не знаю. Какие-то обязательства перед PFL у него же должны быть. Возможно, ему просто придется драться», – сказал бывший чемпион Bellator Вадим Немков. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сомневаюсь, что Нгану в его возрасте будут подставлять под молодых бойцов. Скорее всего он будет драться в том спец дивизионе для звезд. Заплатят какому нибудь рестлеру и сделают один бой. У Френсиса колени мертвые, он не будет себя истязать
+1
0
+1
Ответ Александр Степанов
Сомневаюсь, что Нгану в его возрасте будут подставлять под молодых бойцов. Скорее всего он будет драться в том спец дивизионе для звезд. Заплатят какому нибудь рестлеру и сделают один бой. У Френсиса колени мертвые, он не будет себя истязать
А он че старый?Нганну еще молодой тем более для тяжелого веса…Немцов не соперник для Нганну
+1
0
+1
Ответ Seraj901
А он че старый?Нганну еще молодой тем более для тяжелого веса…Немцов не соперник для Нганну
Ему так-то в этом году 38
0
0
0
Ответ klycewnurmyrat2008@gmail.com
Ему так-то в этом году 38
Для тяжелого веса он не старый….с его физикой можно ещё лет пять выступать на высоком уровне
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий