Президент WBC Сулейман: «Цзю провел невероятный и очень драматичный бой. Уверен, что он заслужит поединок за титул»

Маурисио Сулейман считает, что Тимофей Цзю еще подерется за титул.

«Это был невероятный бой. Очень драматичный, который продемонстрировал силу духа обоих боксеров. Рассечение, полученное Цзю, безусловно, осложнило бой для него, так как кровь текла по его глазам в течение десяти раундов.

Я уверен, что Цзю вернется после хорошего отдыха и заслужит бой за титул», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, Тим Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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