Шара Буллет подерется с Игорем Потерей в Саудовской Аравии

Шарабутдин Магомедов проведет второй бой в UFC в Саудовской Аравии.

Как сообщает президент UFC Дана Уайт, поединок и состоится в главном карде турнира в Саудовской Аравии 22 июня.

Магомедов дебютировал в промоушене в октябре-2023, победив Бруно Силву.

Потеря – средневес с рекордом 20-5 (2-3 в UFC). В феврале-2024 он победил Роберта Бричека.

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