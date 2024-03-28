Шара Буллет подерется с Игорем Потерей в Саудовской Аравии

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Игорь Потеря Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Магомедов − Потеря Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов проведет второй бой в UFC в Саудовской Аравии.

Как сообщает президент UFC Дана Уайт, поединок Шарабутдина Магомедова и Игоря Потери состоится в главном карде турнира в Саудовской Аравии 22 июня.

Магомедов дебютировал в промоушене в октябре-2023, победив Бруно Силву.

Потеря – средневес с рекордом 20-5 (2-3 в UFC). В феврале-2024 он победил Роберта Бричека.

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22 комментария
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Ответ АланСмити
Комментарий скрыт
думаю, как раз Дана всё понимает, и он на все табу клал с прибором, за что и респект ему.
+41
-1
+40
Вот это бомба. Бьющийся за обычных русских мужиков против представителя самой недружественной страны
+31
-4
+27
Этот бой главнее Чимаев - Уиттакер :)
+24
-5
+19
Кто бы что не говорил но у Даны большие яйца. Никто бы не стал организовывать такой поединок, кроме него.
+9
0
+9
Ответ Вячеслав Тотров
После Бруну Силвы-это шаг назад,хотя в случае победы соперник бывает сильнее предыдущего. Может хотят потерять его из ЮФС.
Потерять Потерю
+4
-1
+3
Ответ Евгений Лаптев
Кто бы что не говорил но у Даны большие яйца. Никто бы не стал организовывать такой поединок, кроме него.
Дана смелый мужик!)
+3
0
+3
Шаре удачи и не расслабляться , думаю, Игорь постарается подойти в лучшей форме ,можно погореть на недооценке соперника.
+2
0
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Ответ Купаж
Зато мы с удовольствием глянем, как Шара выбивает всю дурь из Потери!
Вот кстати насчёт глянем. Матч же не показывает бои украинцев, даже в прямом эфире прерывают трансляцию и крутят повторы. А тут прям дилемма для мяч тв.
+1
0
+1
Ответ Анатолий Конь
А чей бой не показывали ? Я не сталкивался. Но этот бой показать никаких проблем не составит , наоборот ажиотаж подогреет.
Вот этого Потери не показывали.
+1
0
+1
Ответ АланСмити
Комментарий скрыт
а в чем риск?
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0
Ответ MoRo
а в чем риск?
Риск, что в одной недружественной стране будут очередные взрывы. Только на этот раз не от ракет, а конкретно взятых пуканов)
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Ответ Валерий Золотарев
Чел ты чего до меня докопался? Я тебе русским по белому написал что вместо боев украинцев мяч тв пускает повторы прелимов. И это не разовая акция а на регулярной основе. Поэтому мне и интересно как они поступят в этот раз.
Я у тебя уточнял ,а не докопался, если ты нервничаешь или тебе обременительно , то никто тебя отвечать не заставляет. Усомнился я потому ,что матч тв показывают только бои основного карда(бывают исключения,возможно) ,а украинцев в ЮФС раз-два и обчёлся , а в основном карде я и не припомню их выступлений от слова совсем. То ,что бои с украинскими спортсменами не показывают ,сомнений особых не вызывает , это логично ,ведь там вой такой могут поднять ,а вот то,что таких боёв много ,вызывает большие сомнения . В этот раз поступят иначе ,ставлю 99% ,бой покажут , так как это не просто бой украинца ,а бой украинца и россиянина ,а значит противостояние.
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