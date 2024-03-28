Шара Буллет подерется с Игорем Потерей в Саудовской Аравии
Шарабутдин Магомедов проведет второй бой в UFC в Саудовской Аравии.
Как сообщает президент UFC Дана Уайт, поединок Шарабутдина Магомедова и Игоря Потери состоится в главном карде турнира в Саудовской Аравии 22 июня.
Магомедов дебютировал в промоушене в октябре-2023, победив Бруно Силву.
Потеря – средневес с рекордом 20-5 (2-3 в UFC). В феврале-2024 он победил Роберта Бричека.
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