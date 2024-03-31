Лучников – о работе катмена с сечкой Цзю: «Бюджет позволяет нанять опытных специалистов. Не знаю, почему взяли человека без опыта»

Катмен Дмитрий Лучников высказался о сечке Тима Цзю в бою с Себастьяном Фундорой.

– Насколько здесь велика вина катмена – и во влиянии на исход боя, и в качестве работы?

– Не вижу оснований, чтобы сказать, что у катмена колоссальная вина. Дело в том, что каждый работает так, как может. И здесь, видимо, ситуация была за пределами его опыта и возможностей.

Что мотивировало человека взять на себя ответственность за такой бой – не понимаю. Я лично не знаю этого катмена. Бюджет позволяет нанять опытных специалистов. Не знаю, почему взяли человека абсолютно без опыта.

– В чем пошагово заключались ошибки катмена Цзю? Как требовалось действовать?

– Тут есть определенные секреты. Но в общих чертах скажу, что надо было работать быстрее, использовать ватные палочки, на которых как минимум больше ваты, чтобы они впитывали в себя больше лекарств. Это основная ошибка – можно просто посмотреть на эти ватные палочки, которые использовал специалист: там реально было недостаточно ваты, чтобы они впитали в себя лекарства.

Плюс сочетание с давлением определенного рода, чтобы вызвать механизм остановки крови, которая идет из сосудов. В то же время необходима определенная работа с вазелином – на такие случаи есть определенные варианты, которые фактически остановят кровь и закроют рану. Как минимум можно использовать вазелин в трех вариантах его состояния, – сказал Спортсу катмен Дмитрий Лучников.

Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей в бою за титулы WBO и WBC в первом среднем весе. Во втором раунде у него открылась сечка.

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