Тимофей Цзю: «Я вернусь. За всеми поясами»

Теги Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю заявил, что его цель стать абсолютным чемпионом мира.

«Поздравляю Себастьяна Фундору. Заслуженная победа. Никогда не боялся вызовов и старался вдохновить новое поколение бороться с любыми невзгодами.

Я вернусь. За ВСЕМИ поясами. Цель остается прежней», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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2 комментария
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Ответ Богдан
А ведь Тимофей то молодец. На коротком уведомлении принял бой с очень неудобным соперником, значительно превосходящим по габаритам, поставив при этом пояса на кон
Какое короткое уведомление, если он уже несколько месяцев готовился к другому сопернику? Это у Фундоры было короткое уведомление
+4
0
+4
А ведь Тимофей то молодец. На коротком уведомлении принял бой с очень неудобным соперником, значительно превосходящим по габаритам, поставив при этом пояса на кон
+4
-3
+1
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