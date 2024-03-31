Тимофей Цзю: «Я вернусь. За всеми поясами»

Тимофей Цзю заявил, что его цель стать абсолютным чемпионом мира.

«Поздравляю Себастьяна Фундору. Заслуженная победа. Никогда не боялся вызовов и старался вдохновить новое поколение бороться с любыми невзгодами.

Я вернусь. За ВСЕМИ поясами. Цель остается прежней», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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