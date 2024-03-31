Дрозд – о поражении Цзю: «Сечка сильно повлияла на бой, но чемпион должен учитывать все факторы»

Теги Григорий Дрозд Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Григорий Дрозд объяснил поражение Тимофея Цзю.

«Кто мог подумать, но вот так... Локоть Фундоры рассек голову Тимофея. Это стечение обстоятельств. Хотя чемпион должен учитывать все факторы, поэтому тут без каких‑либо оправданий. Но мне кажется, что если бы не это рассечение, то у Цзю были бы серьезные шансы на победу.

Видно, что Цзю интереснее и технически, и по скорости, и по ударам. Но когда тебе кровь заливает глаза... Была обильная сечка, с которой было тяжело справиться, и ее не закрыть. Боксировать с такой сечкой, мягко говоря, неприятно. Взгляд размывается.

Тим Цзю должен сделать выводы и шагать дальше. Сечка не позволила показать весь потенциал, этот фактор сильно повлиял на ход поединка. Фундору с победой, а мы ждем, когда Тимофей поправит свои позиции», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Кровь, нулевая видимость и боль – первое поражение Тима Цзю в карьере

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2 комментария
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У Фундоры в первом раунде был перелом носа ,так что он тоже не в полных кондициях был .
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Это правда… очень болезненно и неприятно. 😳 Но, ОБА выдали кровавое шоу - на характере…
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