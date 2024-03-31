Шакур Стивенсон: «Цзю потратил много сил в бою с этой башней»

Теги Тимофей Цзю бокс Шакур Стивенсон Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон похвалил Тимофея Цзю за поединок с Себастьяном Фундорой.

«Тимофей Цзю потратил много сил в поединке с этой башней (Себастьяном Фундорой – примечание Sports), получив уведомление за 12 дней до боя», – написал в соцсетях Шакур Стивенсон.

Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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4 комментария
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подождите, но ведь и Фундора не рассчитывал на Цзю, 12 дней для обоих составляли 12 дней
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Ответ al ak
подождите, но ведь и Фундора не рассчитывал на Цзю, 12 дней для обоих составляли 12 дней
Цзю же из нижнего полушарика - у них там время же в обратную сторону течёт ☝️💁‍♂️
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