Цзю проведет второй бой с Фундорой. Реванш предусмотрен контрактом

Теги Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю проведет реванш против Себастьяна Фундоры.

«В контракте предусмотрен реванш. Этот пункт будет реализован», – заявил представитель Тимофея Цзю.

Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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15 комментариев
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Лома, вот так поступают умные люди.
Прописал бы реванш с Лопесом и карьера не пошла бы на спад.
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Перед боем Тимофей удивлялся что соперники позволяет себе есть бургеры на неделе перед боем, ну чтож, в следующий раз нужно будет обращать внимание не на бургеры.
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Ответ Symba
Говорили, несмотря на выдающуюся антропометрию, Фундора не умеет её использовать и рубится в ближнем бою, а теперь пишут, что Тим не знал, что делать с его джебом. Нормально так.
Оказалось, Фундоре хватило одной прямой боксерской извилины, чтобы смекнуть что полуслепого соперника надо джебить, а не давать ему работать вблизи на инстинктах. Невероятно, конечно, какой смышленый новоиспеченый чемпион!)))
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А вот это очень хорошо.
Есть время перестроить подготовку с учётом первого боя.
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Говорили, несмотря на выдающуюся антропометрию, Фундора не умеет её использовать и рубится в ближнем бою, а теперь пишут, что Тим не знал, что делать с его джебом. Нормально так.
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Ответ S.Laposter
Болтун слишком много болтал и уже строил планы заглядывая за спину Наказание пришло быстро. Надеюсь приземлится теперь и задумается, что бы быть более сдержанным
не тебе судить
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Ответ Виталий Колесников
ага, быстро. в виде сечки, надо полагать. ну тогда незначительное какое-то наказание, должны были бой остановить с поражением - вот это было б наказание
Чего накинулись на меня?
Тема в том что нельзя смотреть за спину, до того как сделал свою работу.
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Ответ Вадим Сидоров
Лома, вот так поступают умные люди. Прописал бы реванш с Лопесом и карьера не пошла бы на спад.
Вася скорей всего думал, что на расслабоне Лопеса разберёт, а потом не даст реванша, став абсолютом, но переоценил возможности, а скорее недооценил своего соперника, за что и был наказан.
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Тиму он по силам 💯👊
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Ответ S.Laposter
Болтун слишком много болтал и уже строил планы заглядывая за спину Наказание пришло быстро. Надеюсь приземлится теперь и задумается, что бы быть более сдержанным
ага, быстро. в виде сечки, надо полагать. ну тогда незначительное какое-то наказание, должны были бой остановить с поражением - вот это было б наказание
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Ответ Илья Абакшин
не тебе судить
Понял, извини
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Ответ dreamstep
Перед боем Тимофей удивлялся что соперники позволяет себе есть бургеры на неделе перед боем, ну чтож, в следующий раз нужно будет обращать внимание не на бургеры.
Удивлялся не Тимофей, а его батя
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