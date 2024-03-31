Цзю проведет второй бой с Фундорой. Реванш предусмотрен контрактом
Тимофей Цзю проведет реванш против Себастьяна Фундоры.
«В контракте предусмотрен реванш. Этот пункт будет реализован», – заявил представитель Тимофея Цзю.
Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.
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Прописал бы реванш с Лопесом и карьера не пошла бы на спад.
Есть время перестроить подготовку с учётом первого боя.
Тема в том что нельзя смотреть за спину, до того как сделал свою работу.