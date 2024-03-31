Себастьян Фундора: «Цзю – боец мирового класса. Он не просто так стал чемпионом мира»

Себастьян Фундора признался, что для него было честью драться с Тимофеем Цзю.

«Знаете, в первом раунде я подумал: «Черт возьми, я не хотел сегодня сломать себе нос». Но мой отец сказал: «Мы истекали кровью всю нашу жизнь. Это бокс, тебя ждет боль. Ты просто должен быть умным».

Цзю – боец мирового класса. Для меня большая честь разделить с ним ринг. Он не просто так стал чемпионом мира», – заявил чемпион мира по боксу Себастьян Фундора.

Напомним, Тимофей Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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