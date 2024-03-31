Тимофей Цзю: «Бой разгонялся в первых двух раундах, а затем – бум, и я полностью ослеп»

Тимофей Цзю признался, что почти потерял зрение во время поединка с Фундорой.

«Я не мог видеть. Но вся заслуга отходит человеку, который выиграл сегодня вечером.

Бой разгонялся в первых двух раундах, а затем – бум, и я полностью ослеп.

Это бокс. Такие вещи случаются, это часть спорта. Поздравляю Фундору, он новый король в первом среднем весе», – заявил Тимофей Цзю.

Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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