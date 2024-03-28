Минеев подерется по правилам кикбоксинга с Глуховым 28 апреля в Ульяновске

Владимир Минеев подерется с Константином Глуховым.

«28 апреля всех вас жду в Ульяновске на мой предстоящий бой с Константином Глуховым.

Моя цель − не просто победа. Я планирую доказать, что Ульяновск − кузница настоящих чемпионов!» − написал в телеграм-канале чемпион в среднем весе .

Глухов − 44-летний тяжеловес ММА с рекордом 35-17. Летом-2023 он победил Михаила Газаева на турнире AMC Fight Nights 120.

Глухов – о получении Джонсоном гражданства России: «Америка – враг, а ее гражданам дают паспорт. Как такое может быть?»