Минеев подерется по правилам кикбоксинга с Глуховым 28 апреля в Ульяновске

Теги MMA AMC Fight Nights Константин Глухов Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев подерется с Константином Глуховым.

«28 апреля всех вас жду в Ульяновске на мой предстоящий бой с Константином Глуховым.

Моя цель − не просто победа. Я планирую доказать, что Ульяновск − кузница настоящих чемпионов!» − написал в телеграм-канале чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев.

Глухов − 44-летний тяжеловес ММА с рекордом 35-17. Летом-2023 он победил Михаила Газаева на турнире AMC Fight Nights 120.

Глухов – о получении Джонсоном гражданства России: «Америка – враг, а ее гражданам дают паспорт. Как такое может быть?»

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7 комментариев
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Давай Глухов, завали наглухо свошника
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Зачем? Константин заслуженный и уважаемый боец, но возраст уже не тот.
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Ответ Мага осторожный
Давай Глухов, завали наглухо свошника
Я тебе открою секрет - Костя тоже поддерживает СВО и недавно собрал даже на дрон для бойцов.
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По мма все что ли уже
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Минееву хитростью надо брать. Попал он - победил я. Какие вопросы?
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Заскучал Минеев...
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Ответ Сергей Андриюк
Я тебе открою секрет - Костя тоже поддерживает СВО и недавно собрал даже на дрон для бойцов.
Теперь пусть собирает на Минеева)
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