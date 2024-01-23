Константин Глухов высказался о получении Кевином Джонсоном российского паспорта.

Ранее Глухов, родившийся в Латвии, пожаловался на проблемы с получением документов гражданина России.

– В комментариях под постом «Ушатайки» в телеграме вы задались вопросом по поводу паспорта РФ в ответ на новость о том, что боксер Кевин Джонсон стал гражданином России не так давно. Можно ли сказать, что вас эта история задела?

– Меня не то что это задело… Просто в данный момент США – политический враг России. И тут получается, что граждане Америки получают паспорт из рук президента. Да, у меня сейчас паспорт недружественной страны, Латвии. Но я же русский! А он черный! Это не задело, но я не понимаю, как такое может быть.

– Упоминая Кевина, вы использовали словосочетание «почему этому черному боксеру дают паспорт, а мне нет?» Нет ощущения, что формулировка была грубоватой?

– Их же называют черными. Есть белые и желтые, а есть черные. Я был в Америке, и для них black man – это норма. Я же не назвал его негром, так что все в порядке, – сказал боец ММА Константин Глухов.

Американский боксер взял отчество в честь Путина и получил паспорт РФ. Кевин Владимирович Джонсон!

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