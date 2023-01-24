Жозе Альдо: «Я бы поборолся за еще один титул. Но я принял решение»

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо прокомментировал решение завершить карьеру.

«Если бы я продолжил выступать, то поборолся бы за еще один титул. Но я принял решение.

Считаю, что пришло время завершить карьеру. Я доволен той серией побед, которая у меня была в легчайшем дивизионе», – сказал бразилец.

В последнем поединке в UFC в августе Альдо проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Все правильно. Хосе уже выдохся. Чисто получать по щам выходил уже за сто бакинских.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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