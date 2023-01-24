Жозе Альдо: «Я бы поборолся за еще один титул. Но я принял решение»
Бывший чемпион UFC Жозе Альдо прокомментировал решение завершить карьеру.
«Если бы я продолжил выступать, то поборолся бы за еще один титул. Но я принял решение.
Считаю, что пришло время завершить карьеру. Я доволен той серией побед, которая у меня была в легчайшем дивизионе», – сказал бразилец.
В последнем поединке в UFC в августе Альдо проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.
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