Нганну дважды побывал в нокдауне за два раунда против Джошуа. Его откачивали кислородной маской

Теги Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Джошуа - Нганну Бокс/MMA/UFC

В Эр-Рияде прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. Британский боксер победил нокаутом во втором раунде.

Нганну дважды побывал в нокдауне за два раунда – после нокаута его откачивали кислородной маской.

Этот поединок стал для него вторым на профессиональном ринге. На счету Нганну два поражения.

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38 комментариев
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Ответ badaboom
Судья идиот. Перед нокаутом же было видно, что Нганну уже все, с сотрясением и плывет - почему не снял его? Зачем дал добить?!
Отправил в ММА
+20
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+20
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Комментарий скрыт
Ловите наркомана.
+15
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+14
С Уайлдером уже хочет выйти?
+12
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+12
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Комментарий скрыт
Я лечащий врач этого комментатора - прошу отнестись к нему с пониманием - его отцы разводятся, тяжёлый период. Спасибо.
+8
0
+8
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Комментарий скрыт
Есть пробитие
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0
+6
Ну это как поставить борца любителя с Хабибом)))
+8
-2
+6
Ответ Крыс Пол
И вот кому нужны такие публичные казни? Выпускать на ОЧ и ЧМ в профи, да ещё и панчера, возрастного ммашника с отрицательным рекордом не иначе как преступление. Видно же, как самому Джошуа было неловко.
ну вот не прошло и пяти минут и ’’все все знали’’. А полчаса назад еще споры шли
+4
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Маской,доиграются они с этими боями..В морг отправят.Сколько комментов начитался..Такое ощущение что дети пишут..Надеюсь поняли что такое бокс.....Ладно не зря не спал....Бокс жив
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олимпийский чемпион, отправляет Нганну в школу
+4
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+4
Ответ Тёма Давыдов
И да, ОЧЕНЬ похоже на бой Кокляева и Емельяненко)))
Получается Нганну пролетел над гнездом кукушки?
+5
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Ответ Вадим Сидоров
С Уайлдером уже хочет выйти?
Думаю хорош и так бабла срубил немерено все же в боксе не бывает превращения тыквы в карету там люди пашут годами чтобы получить чемпионский бой проходят сложный путь , а тут Нгану который может быть если бы с детства занимался боксом то да он бы за счет физ мощи и природных данных смог бы выступать на серьезном уровне , но не так что он по сути из одного вида спорта пришел в другой и сразу с чемпами бьется , п.с цыган клоун
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Ответ zzzeeerrrooo
Совсем недавно ЭД самого сводили в школу
он достойно проиграл, тоже олимпийскому чемпиону Усику. а люди не разбирающиеся в боксе будут считать братьев Полов и всяких Макгрегоров, боксёрами, сегодня Джошуа показал что такое настоящий бокс и их место в нём.
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+3
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Получается Нганну пролетел над гнездом кукушки?
С 20 млн в кармане, всем так пролетать
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Тайсон Фьюри просто вышел тогда без тренировки после запоя Ну тогда повезло Нагано сейчас Джошуа просто показал его место
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И да, ОЧЕНЬ похоже на бой Кокляева и Емельяненко)))
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Ответ Тёма Давыдов
Ну это как поставить борца любителя с Хабибом)))
Смотря по каким правилам их поставить. В греко-римской борьбе у Хабиба с любым МС будут большие сложности.
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Ответ Пётр Шоу
С кем теперь Джошуа выходить. Уальдер точно мимо. С Паркером не интересно. Ждать Фьюри - Усик, который может сорваться в любой момент, да и третий бой с Усиком такое себе. Ну, всегда есть Чисора на крайний случай.
Хргович или Дюбуа
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+1
С кем теперь Джошуа выходить. Уальдер точно мимо. С Паркером не интересно. Ждать Фьюри - Усик, который может сорваться в любой момент, да и третий бой с Усиком такое себе. Ну, всегда есть Чисора на крайний случай.
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Да Джошуа и без лагеря бы это сделал.
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Фьюри просто игрался, а Джошуа от страха на серьезных щах вышел. Не удивлюсь, если проиграет следующий бой.
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Ответ Arsen Melikyan
олимпийский чемпион, отправляет Нганну в школу
Совсем недавно ЭД самого сводили в школу
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Ответ Пётр Шоу
С кем теперь Джошуа выходить. Уальдер точно мимо. С Паркером не интересно. Ждать Фьюри - Усик, который может сорваться в любой момент, да и третий бой с Усиком такое себе. Ну, всегда есть Чисора на крайний случай.
С Джеки Чаном можно, или как его там
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Нганну просто клоун. Пора обратно возвращаться в мма. Опозорился жестко
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Комментарий скрыт
Челы вы вообще чувака не выкупили
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Комментарий скрыт
Это чем ты так упоролся бедолага ?
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Судья идиот. Перед нокаутом же было видно, что Нганну уже все, с сотрясением и плывет - почему не снял его? Зачем дал добить?!
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Ответ Вадим Сидоров
С 20 млн в кармане, всем так пролетать
Отсылка была чувак, а так молодец Нганныч.
Знает себе цену.
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И вот кому нужны такие публичные казни? Выпускать на ОЧ и ЧМ в профи, да ещё и панчера, возрастного ммашника с отрицательным рекордом не иначе как преступление. Видно же, как самому Джошуа было неловко.
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Самые быстрые 20млн в жизни
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Ответ Тёма Давыдов
И да, ОЧЕНЬ похоже на бой Кокляева и Емельяненко)))
Вот только Кокляева спас судья после первого нокдауна, а так бы тоже откачивали...
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