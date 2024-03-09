Нганну дважды побывал в нокдауне за два раунда против Джошуа. Его откачивали кислородной маской

В Эр-Рияде прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между и . Британский боксер победил нокаутом во втором раунде.

Нганну дважды побывал в нокдауне за два раунда – после нокаута его откачивали кислородной маской.

Этот поединок стал для него вторым на профессиональном ринге. На счету Нганну два поражения.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Джошуа нокаутировал Нганну, Паркер победил Чжилея, Курбанов проиграл Мадримову