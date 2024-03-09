Нганну дважды побывал в нокдауне за два раунда против Джошуа. Его откачивали кислородной маской
В Эр-Рияде прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. Британский боксер победил нокаутом во втором раунде.
Нганну дважды побывал в нокдауне за два раунда – после нокаута его откачивали кислородной маской.
Этот поединок стал для него вторым на профессиональном ринге. На счету Нганну два поражения.
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