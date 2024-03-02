Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут реванш 30 марта

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут второй бой в Москве.

Поединок между и состоится на турнире Ural FC 7, который пройдет 30 марта в Москве.

В сентябре-2022 бойцы провели бой по правилам бокса. Дацик победил нокаутом в первом раунде.

Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои