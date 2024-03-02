Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут реванш 30 марта
Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут второй бой в Москве.
Поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоится на турнире Ural FC 7, который пройдет 30 марта в Москве.
В сентябре-2022 бойцы провели бой по правилам бокса. Дацик победил нокаутом в первом раунде.
Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои
Исходя и нынешнего положения Сани...
В более-менее нормальном состоянии Саня бы размотал колхозника на изи, но теперь проебет, даже Дацику......