Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут реванш 30 марта

Теги Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут второй бой в Москве.

Поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоится на турнире Ural FC 7, который пройдет 30 марта в Москве.

В сентябре-2022 бойцы провели бой по правилам бокса. Дацик победил нокаутом в первом раунде.

Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Была новость что Дацик подписал контракт с МО и отправится на СВО
+3
0
+3
Емельяненко - ВЕЛИКИЙ!
+1
0
+1
Бой века
0
0
0
Тут без шансов - Дацик.
Исходя и нынешнего положения Сани...
В более-менее нормальном состоянии Саня бы размотал колхозника на изи, но теперь проебет, даже Дацику......
0
0
0
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Была новость что Дацик подписал контракт с МО и отправится на СВО
Это как-то отменяет, что они подерутся? Мне кажется нет.
0
0
0
Ответ Дандрей
Тут без шансов - Дацик. Исходя и нынешнего положения Сани... В более-менее нормальном состоянии Саня бы размотал колхозника на изи, но теперь проебет, даже Дацику......
От Славы Дацика пропустить - это капец. Всё. Зря Емеля с ним закусился.. Ну бабки же..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий