Дана Уайт: «Джонс и Миочич подерутся летом»

Уайт заявил, что поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем пройдет летом.

«Восстановление продвигается хорошо. Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся летом. Том Аспиналл вовсю пашет и готов драться. Он проведет бой раньше них. Том готов бросить вызов любому, ему все равно. Он готов выйти и показать, кто лучший тяжеловес в мире», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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