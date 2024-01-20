Дана Уайт: «Джонс и Миочич подерутся летом»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Уайт заявил, что поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем пройдет летом.

«Восстановление продвигается хорошо. Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся летом. Том Аспиналл вовсю пашет и готов драться. Он проведет бой раньше них. Том готов бросить вызов любому, ему все равно. Он готов выйти и показать, кто лучший тяжеловес в мире», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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5 комментариев
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Какой статус будет у этих боев?
Если бой ветеранов за пояс, то что делать англичанину? Защищать временный титул?
+8
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+8
Летом, какого года?
+5
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+5
Ответ Alex_V_G
Какой статус будет у этих боев? Если бой ветеранов за пояс, то что делать англичанину? Защищать временный титул?
Барао защищал временный
+3
0
+3
интересный статус - "временный чемпион", что будет с ним после боя Джонс - Миочич?
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Бред какой-то, дали бы Тому настоящий пояс уже, а между Джонсом и Миочичем разыграли типо аналога БМФ, только G. O. A. T или что-то в этом роде.
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