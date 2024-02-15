Уэйн Руни может дебютировать в боксе в промоушене блогера KSI (Mirror)

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бокс Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Уэйн Руни может стать боксером промоушена Misfits.

Как сообщает Mirror, бывший капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» общался с блогером и боксером KSI по поводу возможного дебюта под эгидой промоушена Misfits. В этой лиге дерется сам KSI и Логан Пол.

Уэйн Руни после окончания карьеры игрока стал тренером, поработав в клубах Чемпионшипа «Дерби» и «Бирмингеме», а также в «Ди-Си Юнайтед» в МЛС.

В составе «Манчестер Юнайтед» Руни в качестве игрока выиграл пять титулов АПЛ, а в 2008 году победил в Лиге чемпионов.

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20 комментариев
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Какой ему бокс) Чисто алкаш, стиль пьяный мастер)
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Помню, как Руни вырубил Фил Бардсли. Какой ему бокс))
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https://youtu.be/SoeuimVCseo?si=1BrOt2uKdSjfCnWZ с 0:58 легендарный бой
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Ответ Jaxongir Shodiev
Комментарий скрыт
Руни был более разносторонным игроком. Дзюба игрок вообще другого плана
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Ответ AlKRD
Какой ему бокс) Чисто алкаш, стиль пьяный мастер)
Стиль "Пьяная драка в коммуналке".
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С Саней Емельяненко самое оно зарубиться на ящик пиваса💪
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От судьбы не убежать, скоро Руни и в вагончике жить будет, как в той самой, легендарной рекламе Nike.
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Лучше в литрбол пусть сыграет)
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Давно пора, Руни создан для бокса. Возможно в качестве груши.
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Будет мешком для битья)
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неужели мотивации для простой жизни не хватает?
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В свое время Руни отправил в нокдаун Данкана Фергюсона, а он-то уж был известным драчуном, который еще и хороший удар имел. Да и в МЮ он, говорят, с боксом не завязывал и втихаря боксировал во время отдыхов.

Так что любому потенциальному противнику без боксерского бэкграунда будет тяжеловато.
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Руни не дурак, знает где бабки плавают, в мю и в боксе!😂😂😂
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Двойник Петра Яна.
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Mirror? Всё ясно, зря прочитал
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Ответ Плакса Джон ушел налево
https://youtu.be/SoeuimVCseo?si=1BrOt2uKdSjfCnWZ с 0:58 легендарный бой
тупо с джеба отлетел, лол)
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