Уэйн Руни может дебютировать в боксе в промоушене блогера KSI (Mirror)
Уэйн Руни может стать боксером промоушена Misfits.
Как сообщает Mirror, бывший капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» общался с блогером и боксером KSI по поводу возможного дебюта под эгидой промоушена Misfits. В этой лиге дерется сам KSI и Логан Пол.
Уэйн Руни после окончания карьеры игрока стал тренером, поработав в клубах Чемпионшипа «Дерби» и «Бирмингеме», а также в «Ди-Си Юнайтед» в МЛС.
В составе «Манчестер Юнайтед» Руни в качестве игрока выиграл пять титулов АПЛ, а в 2008 году победил в Лиге чемпионов.
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Так что любому потенциальному противнику без боксерского бэкграунда будет тяжеловато.