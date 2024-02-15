Уэйн Руни может дебютировать в боксе в промоушене блогера KSI (Mirror)

Уэйн Руни может стать боксером промоушена Misfits.

Как сообщает Mirror, бывший капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» общался с блогером и боксером KSI по поводу возможного дебюта под эгидой промоушена Misfits. В этой лиге дерется сам KSI и .

Уэйн Руни после окончания карьеры игрока стал тренером, поработав в клубах Чемпионшипа «Дерби» и «Бирмингеме», а также в «Ди-Си Юнайтед» в МЛС.

В составе «Манчестер Юнайтед» Руни в качестве игрока выиграл пять титулов АПЛ, а в 2008 году победил в Лиге чемпионов.

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