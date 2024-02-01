Образ жизни Рэшфорда с вечеринками и казино беспокоил «МЮ» с 2021 года. Руни, Фердинанд и Бекхэм общались с Маркусом (The Sun)

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Уэйн Руни премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Маркус Рэшфорд алкоголь и спорт Футбол

В «МЮ» давно обеспокоены образом жизни Маркуса Рэшфорда.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Рэшфорд посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии «из-за болезни». Появлялась информация, что Маркуса могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.

По информации The Sun, любовь Рэшфорда к вечеринкам вызывала беспокойство у руководства «Манчестер Юнайтед» еще в 2021 году.

Сообщается, что форварда «МЮ» неоднократно видели в казино, а ранее он играл в покер с некоторыми из партнеров по команде. Кроме того, на поведении Маркуса негативно сказались проблемы в семье и расставание с девушкой Лючией Лои, с которой он познакомился еще в детстве.

Отмечается, что экс-игрок «МЮ» Уэйн Руни связывался с Маркусом, чтобы обсудить ситуацию и поддержать его. Он, работая в «Дерби Каунти», звонил Рэшфорду и сказал, что всегда будет готов дать ему совет. Также с нападающим общались Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд.

Итог загула Рэшфорда: штраф 650 тысяч, команда разочарована в нем

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37 комментариев
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Руни связывался с Рашфором из-за стиля жизни, чтобы выразить поддержку?)
Звучит двусмысленно, учитывая образ жизни Уаззы во время карьеры
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Зачем ему нужен футбол? У него контракт на 350к в неделю, а после него уедет поиграть в какой-то чемпионат за 200к и закончит карьеру
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Ответ Vatikan
он примером показывает, как плохо можно выглядеть в этом возрасте, если такой образ жизни продолжать
Зато Уэйну никогда нельзя было отказать в самоотдаче и желании бороться при любых обстоятельствах! Да и уровень мастерства был намного выше. А Рэшфорд болтается по полю как бесформенная масса инертная. Ни желания ни страсти ни злости... Ничего
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+43
Ответ Сэр Балтимор
Руни связывался с Рашфором из-за стиля жизни, чтобы выразить поддержку?) Звучит двусмысленно, учитывая образ жизни Уаззы во время карьеры
он примером показывает, как плохо можно выглядеть в этом возрасте, если такой образ жизни продолжать
+45
-3
+42
Смех смехом, но меня до сих пор впечатляет стремление проф. футболистов, которые уже заработали на 10 поколений вперед, продолжать играть на высочайшем уровне. Всё же спорт высоких достижений - это жесточайшая дисциплина.
Как сказал классик: "Сложно вставать на пробежку в пять утра, когда спишь на шелковых простынях».
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Все трое рассказали, как правильно нужно отдыхать, чтобы не спалиться.
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+12
Ответ humaroff
а какой образ жизни вёл Руни во время карьеры?! 🤔💆‍♂️ Руни- пример для подражания в плане реализации своей карьеры. с неправильным или нездоровым образом жизни такого не добиться.
Он сам рассказывал, что бывали у него в жизни периоды, когда бухал по-страшному. Правда всё равно в играх выкладывался, в стиле олдскульных британцев.
+9
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+9
Ответ humaroff
а какой образ жизни вёл Руни во время карьеры?! 🤔💆‍♂️ Руни- пример для подражания в плане реализации своей карьеры. с неправильным или нездоровым образом жизни такого не добиться.
Ну ты даёшь, погугли про загулы Уэйна) Рашфорд сосунок в сравнении с Руни)
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Они ему сказали: Выродок, ты откуда такой? Ты же наш, манчестерский! Почему такой выродок?
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в этом сезоне у Рэша 20 игр в чемпионате и 4+2, в 21 году было 25 игра и 4+2. играет по методу Погба, только перед контрактом новым
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Ответ Иван Баланар
Смех смехом, но меня до сих пор впечатляет стремление проф. футболистов, которые уже заработали на 10 поколений вперед, продолжать играть на высочайшем уровне. Всё же спорт высоких достижений - это жесточайшая дисциплина. Как сказал классик: "Сложно вставать на пробежку в пять утра, когда спишь на шелковых простынях».
Какие 10 поколений, дорогой образ жизни, дорого стоит. Если ни куда не вкладывать то, внезапно, после окончании карьеры можно оказаться банкротом)))
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Когда криштиану в интервью говорил что некоторая молодежь не хочет учится , думаю он имел ввиду и рэшфорда )
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Ответ Vatikan
он примером показывает, как плохо можно выглядеть в этом возрасте, если такой образ жизни продолжать
Руни отлично выглядит, учитывая, что он и в 16 лет был полным
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а причем тут Руни? Руни бухал , но потом выходил на поле и деклассировал соперников. Решфорду надо показать Балотелли и спросить : "хочешь таким же стать"?
хотя....) кто не хочет , так то..
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Уейн ему, видимо, посоветовал пабы в Белфасте?)
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ну а что? всех голодных накормил, можно и для себя пожить
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все молодые англичане хотят быть похожими на своих кумиров) но только Джордж Бест мог кутить и играть в футбол одновременно, собственно потому он и BEST
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Ответ Иван Баланар
Смех смехом, но меня до сих пор впечатляет стремление проф. футболистов, которые уже заработали на 10 поколений вперед, продолжать играть на высочайшем уровне. Всё же спорт высоких достижений - это жесточайшая дисциплина. Как сказал классик: "Сложно вставать на пробежку в пять утра, когда спишь на шелковых простынях».
Я бы после первого миллиона забил болт на этот футбол)
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Ответ Сэр Балтимор
Руни связывался с Рашфором из-за стиля жизни, чтобы выразить поддержку?) Звучит двусмысленно, учитывая образ жизни Уаззы во время карьеры
Ну Руни себе многое позволял в отпуске и в какие-то паузы, но вроде как не припоминается за ним загулы с пропуском тренировок, как и в целом резкое снижения уровня игры.
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и поэтому эти гении дали ему контракт на 350тысяч фунтов и на 5лет.
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Ответ Сэр Балтимор
Руни связывался с Рашфором из-за стиля жизни, чтобы выразить поддержку?) Звучит двусмысленно, учитывая образ жизни Уаззы во время карьеры
В профессионализме и отношении к делу Руни никогда нельзя было усомниться. Игрок по сути чистого футбольного олдскула, когда успевали топово играть, а еще бухать и отжигать. Ну и учитывая как рано он стал выступать на топ уровне - он очень долго продержался, со своим образом жизни. Ну и о своих ошибках и как постараться их избежать - явно может рассказать, на опыте.
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Депутату — депутатская жизнь!
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ну вот даже депутатом не успел стать и уже спился
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в покер нельзя играть?
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Ответ Winfated
В профессионализме и отношении к делу Руни никогда нельзя было усомниться. Игрок по сути чистого футбольного олдскула, когда успевали топово играть, а еще бухать и отжигать. Ну и учитывая как рано он стал выступать на топ уровне - он очень долго продержался, со своим образом жизни. Ну и о своих ошибках и как постараться их избежать - явно может рассказать, на опыте.
Я фан Шрека с детства
Но история с шантажом и Челси не вяжется со словом профессионализм)
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Ответ humaroff
а какой образ жизни вёл Руни во время карьеры?! 🤔💆‍♂️ Руни- пример для подражания в плане реализации своей карьеры. с неправильным или нездоровым образом жизни такого не добиться.
Что тут скажешь. Похоже ты не так хорошо знаешь Руни, бро )
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Ответ Vatikan
он примером показывает, как плохо можно выглядеть в этом возрасте, если такой образ жизни продолжать
Руни даже сейчас посимпатичней Рэшфорда будет. Рэшфорд как будто сын Райцигера по прозвищу «Противогаз».
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Ответ Всеволод Бобров
Я бы после первого миллиона забил болт на этот футбол)
я об этом и говорю 🤣🤣
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Ответ Сэр Балтимор
Руни связывался с Рашфором из-за стиля жизни, чтобы выразить поддержку?) Звучит двусмысленно, учитывая образ жизни Уаззы во время карьеры
Пару наводок дал )
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Ответ Сэр Балтимор
Руни связывался с Рашфором из-за стиля жизни, чтобы выразить поддержку?) Звучит двусмысленно, учитывая образ жизни Уаззы во время карьеры
а какой образ жизни вёл Руни во время карьеры?! 🤔💆‍♂️ Руни- пример для подражания в плане реализации своей карьеры. с неправильным или нездоровым образом жизни такого не добиться.
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