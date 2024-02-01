Образ жизни Рэшфорда с вечеринками и казино беспокоил «МЮ» с 2021 года. Руни, Фердинанд и Бекхэм общались с Маркусом (The Sun)

В «МЮ» давно обеспокоены образом жизни Маркуса Рэшфорда.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Рэшфорд посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии «из-за болезни». Появлялась информация, что Маркуса могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.

По информации The Sun, любовь Рэшфорда к вечеринкам вызывала беспокойство у руководства « » еще в 2021 году.

Сообщается, что форварда «МЮ» неоднократно видели в казино, а ранее он играл в покер с некоторыми из партнеров по команде. Кроме того, на поведении Маркуса негативно сказались проблемы в семье и расставание с девушкой Лючией Лои, с которой он познакомился еще в детстве.

Отмечается, что экс-игрок «МЮ» связывался с Маркусом, чтобы обсудить ситуацию и поддержать его. Он, работая в «Дерби Каунти», звонил Рэшфорду и сказал, что всегда будет готов дать ему совет. Также с нападающим общались и .

Итог загула Рэшфорда: штраф 650 тысяч, команда разочарована в нем