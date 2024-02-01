Образ жизни Рэшфорда с вечеринками и казино беспокоил «МЮ» с 2021 года. Руни, Фердинанд и Бекхэм общались с Маркусом (The Sun)
В «МЮ» давно обеспокоены образом жизни Маркуса Рэшфорда.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Рэшфорд посетил ночной клуб, а затем пропустил тренировку и игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии «из-за болезни». Появлялась информация, что Маркуса могут оштрафовать на 650 тысяч фунтов.
По информации The Sun, любовь Рэшфорда к вечеринкам вызывала беспокойство у руководства «Манчестер Юнайтед» еще в 2021 году.
Сообщается, что форварда «МЮ» неоднократно видели в казино, а ранее он играл в покер с некоторыми из партнеров по команде. Кроме того, на поведении Маркуса негативно сказались проблемы в семье и расставание с девушкой Лючией Лои, с которой он познакомился еще в детстве.
Отмечается, что экс-игрок «МЮ» Уэйн Руни связывался с Маркусом, чтобы обсудить ситуацию и поддержать его. Он, работая в «Дерби Каунти», звонил Рэшфорду и сказал, что всегда будет готов дать ему совет. Также с нападающим общались Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд.
Итог загула Рэшфорда: штраф 650 тысяч, команда разочарована в нем
Звучит двусмысленно, учитывая образ жизни Уаззы во время карьеры
Как сказал классик: "Сложно вставать на пробежку в пять утра, когда спишь на шелковых простынях».
хотя....) кто не хочет , так то..
Но история с шантажом и Челси не вяжется со словом профессионализм)