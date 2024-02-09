Уайлдер готов заменить Фьюри в бою с Усиком: «Я готов. Могу биться, независимо от времени на подготовку»

Деонтей Уайлдер готов заменить Тайсона Фьюри в бою с Александром Усиком.

«Заменить Фьюри в бою с Усиком? Я готов. Могу биться с кем угодно, несмотря ни на что. Независимо от того, сколько у меня за спиной недель подготовки.

Я все еще тот лютый парень, не поймите меня неправильно. В какой-то момент я потерял любовь к боксу. Успех изменил мою жизнь.

Я снова посвятил себя этому дерьму. Сейчас я в тренажерном зале и делаю свою работу», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Напомним, что объединительный поединок Усик – Фьюри планировался на 17 февраля, но его пришлось перенести на май из-за травмы британского боксера.

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