Уайлдер готов заменить Фьюри в бою с Усиком: «Я готов. Могу биться, независимо от времени на подготовку»

Теги Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер готов заменить Тайсона Фьюри в бою с Александром Усиком.

«Заменить Фьюри в бою с Усиком? Я готов. Могу биться с кем угодно, несмотря ни на что. Независимо от того, сколько у меня за спиной недель подготовки.

Я все еще тот лютый парень, не поймите меня неправильно. В какой-то момент я потерял любовь к боксу. Успех изменил мою жизнь.

Я снова посвятил себя этому дерьму. Сейчас я в тренажерном зале и делаю свою работу», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Напомним, что объединительный поединок Усик – Фьюри планировался на 17 февраля, но его пришлось перенести на май из-за травмы британского боксера.

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Александр Усик

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5 комментариев
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Усику не нужен такой риск
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Ответ Анастасия Плинтусова
Усику не нужен такой риск
Какой риск? Он фаворитым огромным будет. Тут не в риске дело, а в том, что Фьюри скорее всего выйдет весной, все таки. А бой с ним для Усика выгодней гораздо, чем с Уайлдером
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Ответ Ivan_Tikhonov
у тебя папка пробитый
Мой папка на твоей мамке катался
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