Менеджер Усика: «Если бой с Фьюри не состоится 18 мая, то может никогда не состояться»

Менеджер объяснил, почему бой Александра Усика и Тайсона Фьюри может никогда не состояться.

«Будет ли бой, если он не состоится 18 мая? Сложно сказать… Вы говорите о Фьюри − Усик или бое за звание абсолютного чемпиона?

Если речь про бой с Фьюри, то я думаю, если он не пройдет 18 мая, то никогда не произойдет. Почему? Я говорил об этом раньше.

Об этом говорилось до 29 апреля [изначально бой Усика и Фьюри планировался 29 апреля 2023 года: Фьюри требовал 70% от общего гонорара для обоих боксеров, а Усик настаивал на праве на немедленный реванш − прим. Sports.ru]. Если бой не состоится до 29 мая, то он никогда не состоится из-за проблемы с IBF.

Но Турки Аль Аш-Шейх и ребята из Саудовской Аравии они продлили этот период до мая-2024. И 18 мая − дедлайн, чтобы выявить абсолютного чемпиона», − сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

Напомним, что новый абсолютный чемпион мира по боксу должен будет подраться с , если захочет сохранить пояс IBF, обязательным претендентом на который является хорват.

Что теперь будет с боем Усика и Фьюри?

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет