Менеджер Усика: «Если бой с Фьюри не состоится 18 мая, то может никогда не состояться»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Филип Хргович Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Менеджер объяснил, почему бой Александра Усика и Тайсона Фьюри может никогда не состояться.

«Будет ли бой, если он не состоится 18 мая? Сложно сказать… Вы говорите о Фьюри − Усик или бое за звание абсолютного чемпиона?

Если речь про бой с Фьюри, то я думаю, если он не пройдет 18 мая, то никогда не произойдет. Почему? Я говорил об этом раньше.

Об этом говорилось до 29 апреля [изначально бой Усика и Фьюри планировался 29 апреля 2023 года: Фьюри требовал 70% от общего гонорара для обоих боксеров, а Усик настаивал на праве на немедленный реванш − прим. Sports.ru]. Если бой не состоится до 29 мая, то он никогда не состоится из-за проблемы с IBF.

Но Турки Аль Аш-Шейх и ребята из Саудовской Аравии они продлили этот период до мая-2024. И 18 мая − дедлайн, чтобы выявить абсолютного чемпиона», − сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

Напомним, что новый абсолютный чемпион мира по боксу должен будет подраться с Филипом Хрговичем, если захочет сохранить пояс IBF, обязательным претендентом на который является хорват.

Что теперь будет с боем Усика и Фьюри?

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

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10 комментариев
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Фьюри называет Усика кроликом, но почему то сам боится и бегает от него))
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Фьюри будет бегать от Усика, пока тот не потеряет форму или не состарится
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Ответ kostanostra
Комментарий удален модератором
Усик всегда выступал за Украину, под украинским флагом и одно гражданство Украины в отличии от канадца Батербиева.
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Фьюри : а не очень то и хотелось,я на всяких потешных больше заработаю
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А если состоится то вероятно увидим и бой-реванш
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Ну, что вы, такие деньги, как вы можете так говорить, вселенная отвернется от вас, менеджер усика
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Комментарий удален модератором
В лужу пернул
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Какие ставки на бой у букмекеров? Вроде на февральский бой ставки были плюс минус одинаковые, что на Фьюри, что на Усика. Наверно в мае Усик будет выше котироваться. Кто может знать, что там у цыган в голове: "Вот тогда-то я и понял, что цыган постоянно все деньги ставил на себя. Именно поэтому этот гад не ложился тогда, когда было надо. Нас обувал, а сам наживался. И теперь мы оказались в положении еще хуже того, чем было в самом начале."
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Ответ Vasiliy S
Фьюри будет бегать от Усика, пока тот не потеряет форму или не состарится
он уже не молодой - 37 лет
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