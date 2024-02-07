Александр Волкановски: «Я пил целый месяц перед боем с Махачевым. Со мной никогда такого не было»
Александр Волкановски признался, что пил целый месяц перед реваншем с Махачевым.
«Я известен дисциплинированностью и профессионализмом – круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но в этот раз все было по-другому. Разочарован, что перед поединком я не был похож на себя.
Понимаете, что я имею в виду? Я употреблял алкоголь на протяжении трех-четырех недель до боя. Каждый день. Со мной никогда такого не было», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Реванш между Волкановски и Махачевым состоялся 21 октября. Ислам победил нокаутом в первом раунде.
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А на пресс конференциях говорил, что готов к бою в каком состоянии был?😂
Жаль, что топовые бойцы не умеют принимать поражения достойно.
Мне одному теперь стало интересно, как сильно издевались над собой Царукян и Оливейра перед своими боями с Исламом?🤔
"Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня..."
Плюс он же не говорит, что это причина поражения. С чего вы взяли, что он оправдывается?