Александр Волкановски: «Я пил целый месяц перед боем с Махачевым. Со мной никогда такого не было»

Александр Волкановски признался, что пил целый месяц перед реваншем с Махачевым.

«Я известен дисциплинированностью и профессионализмом – круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но в этот раз все было по-другому. Разочарован, что перед поединком я не был похож на себя.

Понимаете, что я имею в виду? Я употреблял алкоголь на протяжении трех-четырех недель до боя. Каждый день. Со мной никогда такого не было», – сказал чемпион в полулегком весе .

Реванш между Волкановски и Махачевым состоялся 21 октября. Ислам победил нокаутом в первом раунде.

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