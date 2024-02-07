Александр Волкановски: «Я пил целый месяц перед боем с Махачевым. Со мной никогда такого не было»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски алкоголь и спорт Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски признался, что пил целый месяц перед реваншем с Махачевым.

«Я известен дисциплинированностью и профессионализмом – круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но в этот раз все было по-другому. Разочарован, что перед поединком я не был похож на себя.

Понимаете, что я имею в виду? Я употреблял алкоголь на протяжении трех-четырех недель до боя. Каждый день. Со мной никогда такого не было», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Реванш между Волкановски и Махачевым состоялся 21 октября. Ислам победил нокаутом в первом раунде.

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17 комментариев
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На короткое пьяным что ли согласился?
А на пресс конференциях говорил, что готов к бою в каком состоянии был?😂
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Ответ seppblatter@mail.ru
Много ты видел упитанных алкашей в наркодиспансерах(если там бывал)?Они все в полусреднем и лекгом
Вряд ли Алекс также синячил по-черному дешёвый алкоголь ничего не кушая
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Липа. Бухая 3-4 недели ,в лимит легкого веса Алекс бы не уложился ,а сидел бы с пузом в полусреднем, в лучшем случае.
Жаль, что топовые бойцы не умеют принимать поражения достойно.
+12
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Ответ Orson2074
Липа. Бухая 3-4 недели ,в лимит легкого веса Алекс бы не уложился ,а сидел бы с пузом в полусреднем, в лучшем случае. Жаль, что топовые бойцы не умеют принимать поражения достойно.
Много ты видел упитанных алкашей в наркодиспансерах(если там бывал)?Они все в полусреднем и лекгом
+11
-4
+7
Настало время охранительных историй...
Мне одному теперь стало интересно, как сильно издевались над собой Царукян и Оливейра перед своими боями с Исламом?🤔
"Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня..."
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Что Сашка покусал?
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О-Отмазки.
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Ответ gosha7202@mail.ru
На короткое пьяным что ли согласился? А на пресс конференциях говорил, что готов к бою в каком состоянии был?😂
Ну деньги то он по контракту заработал
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Ответ seppblatter@mail.ru
Много ты видел упитанных алкашей в наркодиспансерах(если там бывал)?Они все в полусреднем и лекгом
Олег Монгол прямое подтверждение этим словам)
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Ответ seppblatter@mail.ru
Много ты видел упитанных алкашей в наркодиспансерах(если там бывал)?Они все в полусреднем и лекгом
так они выбирают между выпивкой и едой. не думаю, что у Волкановски стояла такая проблема
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Чушь. Он бы умер, если бы пил реально каждый день. Организм бы не успевал очиститься. Пьете крепкий алкоголь второй день в подряд и можете считать, что смерть на вас обратила внимание.
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Ответ Orson2074
Липа. Бухая 3-4 недели ,в лимит легкого веса Алекс бы не уложился ,а сидел бы с пузом в полусреднем, в лучшем случае. Жаль, что топовые бойцы не умеют принимать поражения достойно.
Он же не сказал сколько пил. Если он пил каждый день, но немного, то с учетом тренировок проблем с весом никаких бы не было.
Плюс он же не говорит, что это причина поражения. С чего вы взяли, что он оправдывается?
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Ответ Виктор Войнов
так они выбирают между выпивкой и едой. не думаю, что у Волкановски стояла такая проблема
При этом он сделал вес. Значит режимно пил, с соблюдением суточной калорийности))
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