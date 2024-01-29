Макс Холлоуэй: «Я, Гейджи и Корейский зомби – умирающая порода. Мы не несем всякое дерьмо, пытаясь разрекламировать бой»

«Корейский зомби, Джастин Гейджи и я – умирающая порода бойцов. Нам не нужно говорить всякое дерьмо, подобно людям в соцсетях или бойцам в СМИ. Я понимаю, что они пытаются разрекламировать поединок и продать больше просмотров, но некоторые парни стали часто пересекать черту. Это не круто», – заявил экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй.

Напомним, что Гейджи и Холлоуэй подерутся на UFC 300 за титул BMF.

Холлоуэй – о турнире UFC 300: «Я не попал на 200-й турнир и не дотяну до 400-го, так что я хотел подраться в этот раз»

Холлоуэй еще не решил, уйдет ли в легкий вес после боя с Гейджи: «Пока я сосредоточен на бое с Джастином»