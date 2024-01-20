Жуман Жумабеков о бое Холлуэй – Гейджи: «Макс победит»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков сделал прогноз на бой UFC между экс-чемпионом UFC Максом Холлуэйем и обладателем пояса BMF Джастином Гейджи:

 «Они мне оба нравятся, как бойцы. О человеческих качествах не могу сказать, так как не знаком с ними, но как бойцы они мне очень симпатизируют. Они оба рубятся в стойке. Однозначно будет интересный бой. Макса никто никогда не мог вырубить, Гейджи Альварес отправлял в нокдаун с колена. Прогноз? Макс победит 60 на 40, но точно выиграют болельщики от этого боя»

Этот бой был анонсирован на турнире UFC 300.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий