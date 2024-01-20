Жуман Жумабеков о бое Холлуэй – Гейджи: «Макс победит»

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков сделал прогноз на бой UFC между экс-чемпионом UFC Максом Холлуэйем и обладателем пояса BMF Джастином Гейджи:

«Они мне оба нравятся, как бойцы. О человеческих качествах не могу сказать, так как не знаком с ними, но как бойцы они мне очень симпатизируют. Они оба рубятся в стойке. Однозначно будет интересный бой. Макса никто никогда не мог вырубить, Гейджи Альварес отправлял в нокдаун с колена. Прогноз? Макс победит 60 на 40, но точно выиграют болельщики от этого боя»

Этот бой был анонсирован на турнире UFC 300.

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