Соннен сообщил, что Гейджи подерется с Холлоуэем на UFC 300: «Скоро состоится официальный анонс»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Макс Холлоуэй Джастин Гейджи UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен сообщил, что Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй проведут бой на UFC 300.

«Давайте взглянем на UFC 300. Я всегда считал, что в рамках турнира должна пройти защита титула BMF – и я могу подтвердить, что поединок за пояс состоится. Ведь это приз, который интересен всем бойцам.

Джастин Гейджи против Макса Холлоуэя. Официальный анонс состоится совсем скоро», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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2 комментария
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Хорошо что титульник ему не дали, а то ещё один бессмысленный бой был бы
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Гейджи может его победить , но это Гейджи , синином слова - ошибки
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