Соннен сообщил, что Гейджи подерется с Холлоуэем на UFC 300: «Скоро состоится официальный анонс»

Чейл Соннен сообщил, что Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй проведут бой на UFC 300.

«Давайте взглянем на UFC 300. Я всегда считал, что в рамках турнира должна пройти защита титула BMF – и я могу подтвердить, что поединок за пояс состоится. Ведь это приз, который интересен всем бойцам.

против . Официальный анонс состоится совсем скоро», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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