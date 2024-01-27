Даниэль Кормье: «Я знаю, что Перейра боится Анкалаева. Это самый опасный соперник для него»

Даниэль Кормье считает, что Алекс Перейра боится Магомеда Анкалаева.

«Перейра сказал, что хочет драться с Джамалом Хиллом. Я знаю, что он боится Магомеда Анкалаева.

Есть подозрение, что Анкалаев – самый опасный соперник для Перейры. У Магомеда есть способность переводить любой бой в партер. А Иржи Прохазка ярко показал, насколько просто это сделать в поединке с Алексом», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Перейра хочет драться с Хиллом: раньше Алекс говорил, что предпочитает драться с Анкалаевым, а не Джамалом

Хилл раскритиковал Анкалаева: «Похоже, бро не очень умен и не знает правил: нельзя бить лежачего коленом»