Даниэль Кормье: «Я знаю, что Перейра боится Анкалаева. Это самый опасный соперник для него»
Даниэль Кормье считает, что Алекс Перейра боится Магомеда Анкалаева.
«Перейра сказал, что хочет драться с Джамалом Хиллом. Я знаю, что он боится Магомеда Анкалаева.
Есть подозрение, что Анкалаев – самый опасный соперник для Перейры. У Магомеда есть способность переводить любой бой в партер. А Иржи Прохазка ярко показал, насколько просто это сделать в поединке с Алексом», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Перейра хочет драться с Хиллом: раньше Алекс говорил, что предпочитает драться с Анкалаевым, а не Джамалом
Хилл раскритиковал Анкалаева: «Похоже, бро не очень умен и не знает правил: нельзя бить лежачего коленом»