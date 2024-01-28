Стрикленд ответил Анику на критику фанатов ММА: «Эти люди – причина, по которой тебе платят»

Шон Стрикленд ответил Джону Анику, который раскритиковал фанатов ММА.

«Эти люди – причина, по которой тебе платят. И зарабатываешь ты больше подавляющего большинства этих людей.

Может быть, НФЛ тебе подойдет лучше, чем ММА. Но я здесь ради этой кучки дикарей», – написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.

Комментатор UFC Джон Аник – о фанатах MMA: «Когда случается близкий бой, возникает болото негатива. Я достиг точки кипения. Слишком много злобы и неуважения»