Стрикленд хочет пойти в политику после ухода из боев: «Лучше это, чем торговать травой»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Политика Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд думает о карьере в политике после ухода из боев.

«После того как я закончу и увижу перед собой огромную кучу денег, вероятно, попробую балотироваться на какую-нибудь государственную должность. 

Знаю, что меня никогда не изберут, но лучше заниматься тем, что реально волнует, чем торговать травой», – написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.

Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал

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4 комментария
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Там не надо торговать травкой,там можно без проблем употреблять кокаин
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Ну да. Ну да. Психологический возраст сабжа лет 15) лучше стать грязным воротилой чем легально растить травку и продавать там где это легально. В политике сплошные сделки с совестью
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Лучше торговать травой чем в политику
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Я, конечно, осуждаю торговлю наркотиками. Но! Задумывался ли Стрикленд о том, скольких людей он может сделать счастливыми, торгуя травой (легально, естественно). Счастья будет в разы больше, чем от политики
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