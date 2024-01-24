Стрикленд хочет пойти в политику после ухода из боев: «Лучше это, чем торговать травой»

Шон Стрикленд думает о карьере в политике после ухода из боев.

«После того как я закончу и увижу перед собой огромную кучу денег, вероятно, попробую балотироваться на какую-нибудь государственную должность.

Знаю, что меня никогда не изберут, но лучше заниматься тем, что реально волнует, чем торговать травой», – написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.

Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал