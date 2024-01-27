Комментатор UFC Джон Аник – о фанатах MMA: «Когда случается близкий бой, возникает болото негатива. Я достиг точки кипения. Слишком много злобы и неуважения»

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Комментатор UFC Джон Аник раскритиковал фанатов единоборств.

«Я немного устал от окружения ММА. Здесь возникает просто болото негатива, когда случается близкий бой. Мы всегда должны проявлять уважение к победителю боя, независимо от того, согласны с этим или нет.

Когда я читаю соцсети или комментарии, то вижу, что люди постоянно спорят и конфликтуют.

Я ценю эту страсть, но уже начинаю доходить до точки кипения. Мне 45 лет и неизвестно, сколько времени у меня осталось на эту работу, потому что если я пойду заниматься профессиональным футболом, то маловероятно, что столкнусь с чем-то подобным.

Я просто чувствую, что есть много злобы и неуважения со стороны фанатов», – заявил комментатор Джон Аник.

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2 комментария
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Ну, только люди могут не считать «победителем боя» того, кому подняли руку, поэтому открыто и говорят об этом
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Я бы ушёл, только уходить некуда
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