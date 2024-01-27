Вартанян подерется с Исмагуловым 2 марта на турнире «Наше Дело 82»

Лига «Наше Дело» объявила бой между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым.

Поединок возглавит турнир «Наше Дело 82» в «Лужниках», который состоится 2 марта.

Вартанян в последнем бою нокаутировал Артема Резникова в финале Гран-при лиги ACA.

Исмагулов ранее выступал в UFC. В июле 2023-го он проиграл единогласным решением Гранту Доусону.

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