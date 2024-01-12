Президент Naiza FC об Исмагулове: «У Дамира получится в любой лиге мира»

Президент казахстанской лиги Naiza FC Нурбек Карабала рассказал о том, как пытался пригласить Дамира Исмагулова в промоушн.

«У Дамира получится в любой лиге мира. Ему самое главное понять, что он хочет сам. Возможно он где-то подустал в функциональном или психологическом плане. Исмагулов сильно бьет, хорошо чувствует и хорошо мотивированный боец. Практически во всех его поединках у него огонь в глазах.

В последнем бою будто у него пропала мотивация. Он всегда стабильно шел и дрался со всеми, но на данный момент я не вижу в нем амбиций. Я проявлял свою инициативу к его персоне, мы с ним созванивались, но по итогу ни к чему не пришли», – заявил Карабала.

Исмагулов (24-2) провел свой последний бой 2 июля 2023 на турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе (США). В соглавном бою турнира Исмагулов сразился с американцем Грантом Доусоном (19-1-1) и проиграл ему единогласным решением судей.

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