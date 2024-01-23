Евгений Гончаров: «Уровень UFC сильно упал. Сами виноваты – мало бойцов из России подписывают»
Евгений Гончаров считает, что UFC переживает глубокий кризис.
«UFC сейчас тупо нечего предложить. Их турнир отменили в Саудовской Аравии. Больших звезд можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть хорошие бойцы, но не звезды уровня Хабиба, Конора, Жоржа Сен-Пьера. Джонс остается звездой, но сколько времени он вне боев?
Большие имена не активны. UFC – это бренд, но лига не представлена сильнейшими бойцами мира. Уровень UFC за последние годы сильно упал. Сами виноваты. Своей политикой создали такую ситуацию. Мало бойцов подписывают из России.
Многие наши ребята могли себя показать и стать звездами. Огромное число талантов. У нас много таких потенциальных звезд как Хамзат Чимаев. UFC сузили свой кругозор, на наш рынок не смотрят. И ребята высокого уровня, включая Эдуарда Вартаняна, не могут подписаться. Глупо.
Половину легкого веса можно выбросить, чтобы подписать Вартаняна. Ребята, очнитесь! Посмотрите уровень тех людей, которых вы не подписываете. Кто вам будет показывать зрелищные бои?» – сказал обладатель пояса ACA Евгений Гончаров.
Евгений Гончаров: «Аспиналл долго не продержится – один или два раунда, и Павлович с ним закончит»
Евгений Гончаров: «Анкалаев – боец высочайшего уровня. Чемпион без пояса»
эту же фразу авторитетного эксперта хотел написать
В организации десятки бойцов из России ( точное количество назвать сложно, но я на вскидку назову штук двадцать) и никого из них не зажимают . Хабиб и Ян были чемпами, Махачев чемп, Павлович вот за титул ( пусть временный бился), явно тем же путем идет Чимаев, то есть калитку никому не закрывают
Начните
Поверьте мне, даже прелимы UFC после них топ топище.