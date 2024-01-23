Евгений Гончаров: «Уровень UFC сильно упал. Сами виноваты – мало бойцов из России подписывают»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян Евгений Гончаров Бокс/MMA/UFC

Евгений Гончаров считает, что UFC переживает глубокий кризис.

«UFC сейчас тупо нечего предложить. Их турнир отменили в Саудовской Аравии. Больших звезд можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть хорошие бойцы, но не звезды уровня Хабиба, Конора, Жоржа Сен-Пьера. Джонс остается звездой, но сколько времени он вне боев?

Большие имена не активны. UFC – это бренд, но лига не представлена сильнейшими бойцами мира. Уровень UFC за последние годы сильно упал. Сами виноваты. Своей политикой создали такую ситуацию. Мало бойцов подписывают из России.

Многие наши ребята могли себя показать и стать звездами. Огромное число талантов. У нас много таких потенциальных звезд как Хамзат Чимаев. UFC сузили свой кругозор, на наш рынок не смотрят. И ребята высокого уровня, включая Эдуарда Вартаняна, не могут подписаться. Глупо.

Половину легкого веса можно выбросить, чтобы подписать Вартаняна. Ребята, очнитесь! Посмотрите уровень тех людей, которых вы не подписываете. Кто вам будет показывать зрелищные бои?» – сказал обладатель пояса ACA Евгений Гончаров.

Евгений Гончаров: «Аспиналл долго не продержится – один или два раунда, и Павлович с ним закончит»

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13 комментариев
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Евгений Гончаров: «Аспиналл долго не продержится – один или два раунда, и Павлович с ним закончит
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Эт кто вообще?)
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Эксперт знатный, да. Хотя во всех весах есть бойцы из России в топах. Получается, из-за этого что ли уровень упал, Евгений или как, или что?
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Ответ Сергей Скляров
На счет Вартаняна в точку
А что Вартанян может дать? Боец за 30, без какой то внушительной фан базы, вне PPW рынка, не знаю, что у него с английским. Вы скажете он уникален со спортивной точки зрения? А вот это всегда вопрос со звездочкой и с одной стороны у него в последнее время действительно яркие победы, а с другой стороны чист ли он? Скорее нет и мнение это бездоказательное, но весьма вероятное. И если это так, то большой вопрос какой он боец без подлержки фармы. Обратите внимание как кардинально изменился топ UFC после прихода USADA, куча топов на поверку оказались никакими не топами.
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Ответ seagal
Евгений Гончаров: «Аспиналл долго не продержится – один или два раунда, и Павлович с ним закончит
опередил на несколько секунд)
эту же фразу авторитетного эксперта хотел написать
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по факту же ufc уже не даёт топовые бои так часто как раньше. ну или бойцов ярких не так много стало я хз
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UFC - это в первую очередь шоу в сфере развлечений. Можно быть в рот ########### борцом по технике и интеллекту, но на тебя не будет приходить зритель, потому что его (среднестатистического посетителя таких мероприятий) волнует в первую очередь эффектность боя, т.е. выйдут 2 колхозника с размахайками, будут обмениваться ударами и истекать кровью, кто-то по итогу ляжет, а тем временем зал будет ликовать от пусть и корявого по технике поединка. Помимо этого бои нужно ещё и разгонять за пределами октагона или ринга. У многих отечественных бойцов просто "менталитет" и/или воспитание другое, не умеют они этого делать на качественном уровне, либо вовсе не хотят переступать через свои принципы.
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Ответ заратустра-будрайтис
А что Вартанян может дать? Боец за 30, без какой то внушительной фан базы, вне PPW рынка, не знаю, что у него с английским. Вы скажете он уникален со спортивной точки зрения? А вот это всегда вопрос со звездочкой и с одной стороны у него в последнее время действительно яркие победы, а с другой стороны чист ли он? Скорее нет и мнение это бездоказательное, но весьма вероятное. И если это так, то большой вопрос какой он боец без подлержки фармы. Обратите внимание как кардинально изменился топ UFC после прихода USADA, куча топов на поверку оказались никакими не топами.
Ну и да, Дана последний кого можно обвинить в каком то предвзятом отношении или некой политизированности в данном контексте.
В организации десятки бойцов из России ( точное количество назвать сложно, но я на вскидку назову штук двадцать) и никого из них не зажимают . Хабиб и Ян были чемпами, Махачев чемп, Павлович вот за титул ( пусть временный бился), явно тем же путем идет Чимаев, то есть калитку никому не закрывают
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Ответ Kubinec_
по факту же ufc уже не даёт топовые бои так часто как раньше. ну или бойцов ярких не так много стало я хз
Вы другие турниры смотрите?)
Начните
Поверьте мне, даже прелимы UFC после них топ топище.
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Ответ rude.
Вы другие турниры смотрите?) Начните Поверьте мне, даже прелимы UFC после них топ топище.
Ну это тоже преувеличение. Понятно, что UFC - это другой мир, но, к примеру, последний большой ивент АСА (Туменов - Гаджидаудов) был вполне приличным зрелищем, ничем не хуже гнилого UFC 297.
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Ответ Борис _____
Ну это тоже преувеличение. Понятно, что UFC - это другой мир, но, к примеру, последний большой ивент АСА (Туменов - Гаджидаудов) был вполне приличным зрелищем, ничем не хуже гнилого UFC 297.
По эмоциям да, по качественному наполнению - вообще нет.
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